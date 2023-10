Five Nights at Freddy’s ab heute im Kino

Five Nights at Freddy’s ist nicht nur ein Horrorspiel, es ist ein Phänomen. Erstmals im Jahre 2014 erschienen hat das Spiel von Scott Cawthon für eine Flut an Inhalten auf YouTube gesorgt. Zahlreiche Content Creator haben sich den Herausforderungen und dem Horror des Spiels gestellt. Damit konnte sich Five Nights at Freddy’s schnell eine große Fanbase aufbauen. Bis heute zählt das Franchise 6 Hauptteile, sowie eine Menge an Spin-Off Titeln darunter VR-Spiele oder sogar Simulatoren.

Ab heute kommt zu all diesen Spielen auch noch ein Film dazu. Unter dem Titel Five Nights at Freddy’s erzählt dieser die Geschehnisse des ersten Titels mit neuen Elementen, dafür aber originalgetreuen Animatronics von Freddy und Co. Five Nights at Freddy’s wird von Blumhouse Productions produziert und von Universal Pictures gepublisht.

Der Film von Regisseurin Emma Tammi blickt auf eine problematische Entwicklungsgeschichte zurück. Nicht nur musste Five Nights at Freddy’s mehrere Regisseur-Wechsel durchmachen, auch wurde das Script zum Film relativ häufig umgeschrieben. Das muss aber nicht immer als Nachteil betrachtet werden. Da ein Film auch immer mit einem finanziellen Risiko verbunden ist, müssen Studios darauf achten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir schauen uns den Film auf jeden Fall im Kino an und sind auf die Umsetzung gespannt!

Hier gibt den offiziellen Trailer zu Five Nights at Freddy’s: