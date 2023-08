gamescom 2023 – Rebel Moon von Zack Snyder erscheint noch 2023 auf Netflix

Die Gamescom ist in erster Linie für Videospiele bekannt. Das muss aber nicht zwingend heißen, dass andere Medien wie Filme keinen Platz auf der Messe in Köln finden können. Es war zwar schon im Vorfeld klar, dass Zack Snyders Netflix Film Rebel Moon auf der Gamescom auftreten wird, dass dieser sich mit einem ersten Teaser bei der Opening Night Live präsentiert, kam dann aber doch überraschend. Rebel Moon zeigt uns eine einzigartige Fantasy und Sci-Fi Mischung, welche zwar deutlich von Star Wars inspiriert wirkt, jedoch schon im Teaser mit ersten gewaltigen Bildern überzeugen kann.

Wer es noch nicht gewusst hat: Rebel Moon wird in zwei Teilen erscheinen. Der erste Part trägt den Titel „Kind des Feuers“ und erscheint noch dieses Jahr am 22. Dezember 2023, während der zweite Teil „Die Narbenmacherin“ heißen wird und am 19 April 2024 bei Netflix aufschlägt. Im Film spielen unter anderen die Schauspieler Sofia Boutella, Ray Fisher, Charlie Hunnam oder gar Anthony Hopkins eine tragende Rolle, wobei Anthony Hopkins lediglich eine Sprechrolle übernimmt.

Neben all diesen Informationen gab Zack Snyder auf der Gamescom auch bekannt, dass es ein Videospiel zu den beiden Filmen geben wird. Diese Adaption wird vom Studio Super Evil Megacorp entwickelt, welches unter anderem das Apple Arcade Spiel TMNT: Splintered Fate veröffentlicht hat. Bisher ist nur bekannt, dass es sich um ein Koop-Rollenspiel handeln wird, in welchem sich die Spieler einen eigenen Rebellen erschaffen können. Ob es sich wie andere Spiele des Studios um ein Mobile-Spiel handelt oder doch eher eine größere Produktion für Konsolen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.