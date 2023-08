gamescom 2023 – Little Nightmares 3 und Podcast zum Franchise angekündigt

Es ist Gamescom und wie jedes Jahr erwarten uns neben bereits bekannten Spielen auch neue Ankündigungen. Zwar hat Geoff Keighley vor der Opening Night Live klar gemacht, dass angekündigte Spiele im Vordergrund stehen werden, er hat aber auch erwähnt ein paar kleine Überraschungen vorbereitet zu haben. Eine dieser Überraschungen war die Ankündigung von Little Nightmares 3. Das Spiel soll wie seine beiden Vorgänger ein Side-scrolling Adventure werden, in welchem wir uns den Albträumen unserer Kindheit stellen müssen. Neu ist der Koop-Modus, dank welchen wir mit Freunden die gruselige Welt erkunden dürfen und gemeinsam Rätsel lösen können. Auch tauchte nicht wie üblich der Entwickler Tarsier Studios vor dem Trailer auf, sondern dass für Until Dawn und The Quarry bekannte Studio Supermassive Games.

Little Nightmares 3 soll irgendwann im Jahre 2024 erscheinen. Ein genaues Releasedatum wurde noch nicht kommuniziert. Es wurde aber bestätigt, dass das Spiel auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und der Nintendo Switch erscheinen wird.

Zusätzlich zum Spiel wurde eine Podcast-Reihe mit dem Namen Der Klang der Albträume angekündigt. Bandai Namco beschreibt diese als „erste Hörspiel Fiction Serie“, welche in 6 Episoden eine Geschichte aus der Welt von Little Nightmares erzählt. Unter dem Trailer heißt es: