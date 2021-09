The Simpsons Hit and Run in einer Woche neu gemacht

Wir sind große Fans von Projekten, die alte Spiele in neuem Licht erstrahlen lassen. Kürzlich erst haben wir euch einen LEGO-Film vorgestellt, der sich die Minecraft Ästhetik zunutze gemacht hat. Minecraft ist aber natürlich nur ein Spiel von Vielen, dass von Fans mit neuem Content, rund um das eigentliche Spiel bestückt wird. So hat der YouTuber reubs ein The Simpsons Hit and Run Remake auf seinem YouTube-Kanal präsentiert. Als wäre das noch nicht genug, hat er das Ganze innerhalb einer Woche zustande gebracht.

Im Video zeigt der YouTuber nicht nur sein Ergebnis, sondern auch die Schritte, die letztendlich zum fertigen Projekt geführt haben. Hierzu zählt zum Beispiel, dass Hinzufügen der UI oder auch das Implementieren der Fahrzeuge.

Joe McGinn, leitender Designer des eigentlichen Spiels, meldete sich mit folgenden Worten in den Kommentaren des Videos:

Hallo, ich bin der leitende Designer des Originalspiels. Erstaunlich, was Sie erreicht haben! Es gibt wirklich einen Vorgeschmack darauf, wie ein modernes Remaster aussehen könnte. Beeindruckende Arbeit!

Wie findet ihr das Projekt? Würdet ihr gerne ein Remake zu Spiel sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!