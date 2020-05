F1 2020: Adrenalin-geladene Action und atemberaubende Grafik im ersten Gameplay-Trailer

Codemasters® veröffentlicht heute den ersten In-game-Trailer für F1® 2020, das offizielle Videospiel der 2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™. Vor dem musikalischen Hintergrund des mitreißenden F1®-Titelsongs des Komponisten Brian Tyler, zelebriert der neue Trailer das 70-jährige Jubiläum der Formel 1® mit faszinierenden Szenen der spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen auf einigen der anspruchsvollsten Strecken der diesjährigen Saison.

Der neue Trailer beinhaltet auch Szenen der Formel 2™, die nach ihrem erfolgreichen Debut im letzten Jahr ihre Rückkehr feiert und in F1® 2020 fest in den Karriere-Modus integriert ist. Spielern wird die Formel 2™ wahlweise im Rahmen einer vollen Saison, einer halben Saison oder einer anteiligen Saison mit jeweils drei Rennen zur Verfügung stehen und somit die ultimative Vorbereitung für einen erfolgreichen F1®-Karrierestart ermöglichen. Käufer von F1® 2020 werden den Zugang zur 2019er F2™-Saison bereits mit der Veröffentlichung des Spiels erhalten. Die Saison 2020 wird im Laufe des Jahres als kostenloses Update nachgereicht werden.

Neben den faszinierenden Boliden der Saison 2020 stehen den Spielern in F1® 2020 erneut einige der begehrtesten Classic-Cars aus der siebzigjährigen, ruhmreichen Geschichte der Formel 1™ zur Verfügung.

Folgende 16 Classic Cars sind in F1® 2020 integriert:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

Zusätzlich in der F1 ® 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ enthalten:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

“Der erste In-game-Trailer ist für uns ein Schlüsselmoment in der gesamten Kampagne zum F1®-Spiel geworden und da bildet auch dieses Jahr keine Ausnahme,“ sagt Lee Mather, F1® Franchise Game Director bei Codemasters. „Wir steigern mit jeder neuen Saison den visuellen Benchmark. Mit mehr Strecken und Teams in neuen Designs können wir nun den Start der Saison kaum abwarten und freuen uns darauf, dass Spieler schon bald ins Cockpit steigen können.“

F1® 2020 in der „70 Jahre F1®-Edition“ erscheint am 10. Juli 2020 für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Produktfamilie, inclusive der Xbox One X, für Windows PC (DVD und via Steam) sowie Google Stadia. Käufer der „Schumacher-Deluxe-Edition“ erhalten zusätzliche Inhalte und drei Tage Vorabzugang.

Alle weiteren Neuigkeiten und Details zu neuen Features werden auf der Formel 1-Webseite und auf Instagram, Twitter, YouTube sowie Facebook bekannt gegeben.