Aukey GM-F1 Gaming Mouse bei uns im Test

Unser Partner Aukey hat uns wieder einem Testexemplar ausgestattet. Diesmal durften wir uns die Aukey GM-F1 Gaming Mouse anschauen. Diese ist nun auch schon seit ein paar Wochen bei uns auf dem Schreibtisch zuhause und verrichtet seitdem mit uns ihre Arbeit. Ob das erfolgsversprechend oder doch eher ein Fall für die Mausefalle ist, klärt dieser Testbericht auf.

Die Aukey GM-F1 Gaming Mouse bietet 5000 dpi und eine Abfragerate von 1000 Hz. Mit der zugehörigen Software (diese findet ihr hier) könnt ihr eure Mouse noch nach Belieben einstellen. Dabei stellt ihr neben der DPI Zahl auch die Lichteffekte oder andere Dinge ein. Insgesamt stehen euch sechs DPI Profile zur Verfügung, die ihr allesamt nach euren Belieben einstellen könnt. Die Mouse liegt gut in der Hand und kann den Belastungstest mit Bravour bestehen. Wir haben mittlerweile viel mit ihr gearbeitet, Testberichte geschrieben oder so den sämtlichen Alltag am PC mit ihr genutzt. Auch Spiele stellen überhaupt kein Problem dar, aber das sollte bei einer Gaming-Mouse auch so sein.

Durch die matte Oberfläche bietet die Aukey GM-F1 Gaming Mouse ein gutes Gefühl und ist dabei nicht rutschig. Besonders bei hektischen Situationen im Spiel ist das ein wichtiger Punkt. Laut Aukey sind die Tasten der Maus auf 20 Millionen Klicks ausgelegt. Wir haben allerdings keine Strichliste geführt und können diese Zahl nicht genau bestätigen. Wir verlassen uns da einfach mal auf die Herstellerangaben.

Das Kabel der Mouse ist 1,6 Meter lang und bietet damit genügend Platz um es hinter dem Schreibtisch zu verstauen. Durch das geflochtene Kabel soll es jahrelang halten und Biegungen und Dehnungen problemlos überstehen. Ein Mouse muss beim Auspacken schon gut in der Hand liegen und auch gut aussehen, dass macht die Aukey GM-F1 Gaming Mouse auch und kann schon dort überzeugen. Der Anschluss funktioniert natürlich via Plug & Play und Windows 10 erkennt unseren neuen Begleiter auch sofort. Ein wenig schade ist das man die Software für die Mouse ein wenig umständlich suchen muss. Hier wäre es schön gewesen wenn sich die Software automatisch installiert hätte. Aber ihr müsst ja nicht lange suchen, da wir euch den Download zur Software oben verlinkt haben.

Optisch die Mouse absolut gut gelungen und sieht sieht auf dem Schreibtisch super aus. Die Lichteffekte sorgen dann noch für einen ganz besonderen WOW Effekt und machen wirklich was her. Die Oberfläche der Mouse ist gummiert und an den Seiten geriffelt. So soll besserer Halt gewährleistet werden, was wir in unserem Test auch bestätigen können. Sie liegt einfach super in der Hand und „flutscht“ nicht weg. Das Mausrad lässt sich ebenfalls klasse bedienen und das Scrollen mit der Hand läuft einwandfrei.

Leider gibt es ein paar Probleme mit dem Control-Center. In unserem Test ist das Programm nicht nur mehrfach abgestürzt sondern hat auch manchmal die Befehle nicht umgesetzt. So konnten wir die Lichteffekte nicht mehr auf Rainbow umschalten. Ein Neustart hat diesen Fehler zwar behoben, aber da sollte Aukey vielleicht doch noch einen Patch nachreichen. Auch die Suche nach der Software sollte besser funktionieren.

Die Mouse ist für knapp 26 Euro bei Amazon erhältlich

Hier noch die technischen Details:

Model Number: GM-F1

Interface : USB 2.0

Operating Current : DC 4.5 V-5.5 V 100 mA

Sensor : PMW3325 optical sensor

Resolution : 5000 dpi

Polling Rate : 125 / 250 / 500 / 1000 Hz

System Requirements : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS

Cable Length : 1.8 m / 5.91’

Dimensions : 123 x 66 x 39 mm / 4.84” x 2.59” x 1.54″

Weight : 106 g / 3.74 oz