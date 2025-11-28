Deadpool/Wolverine 1 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Deadpool/Wolverine 1.

Erscheinungsdatum 22.07.2025 Zeichner Joshua Cassara Autor Benjamin Percy Format Softcover Seitenanzahl 80 Stories Deadpool/Wolverine (2025) 1-3 Preis 9,99€

Schon seit Jahrzehnten gehören Wolverine und Deadpool zu den beliebtesten Figuren im Marvel-Kosmos. Der eine ist ein wortkarger Kämpfer mit einer Vergangenheit voller Narben und Geheimnisse, der andere ein chaotischer Söldner mit unerschöpflichem Redefluss und einer Vorliebe für gebrochene Regeln. Beide stehen für völlig unterschiedliche Arten von Heldentum, was ihre seltenen Begegnungen immer zu etwas Besonderem macht. Jede neue Geschichte mit diesem ungleichen Duo weckt sofort Erwartungen an bissigen Humor, rohe Action und überraschende Wendungen.

In den letzten Jahren hat besonders Wolverines Weg erneut für Aufmerksamkeit gesorgt. Sein Ringen mit der eigenen Identität, seine ewige Suche nach einem Platz in der Welt und sein unerschütterlicher Überlebenswille haben ihn zu einer Figur gemacht, die weit über ihre ikonischen Krallen hinaus fasziniert. Daneben wirbelt Deadpool mit seinem unverwechselbaren Stil alles durcheinander. Er ist unberechenbar, scharfzüngig und stets bereit, selbst die dramatischsten Momente mit einer unerwarteten Bemerkung aufzulockern. Diese Mischung sorgt regelmäßig für Momente, die sich Leserinnen und Leser gerne einprägen.

Spätestens seit dem gemeinsamen Auftritt im MCU sind die beiden für ein breites Publikum erneut in den Fokus gerückt. Die neue Dynamik zwischen ihnen hat frischen Schwung in die Fanerwartungen gebracht und die Vorfreude auf jedes neue Abenteuer gesteigert. Genau hier setzt Deadpool/Wolverine 1 an. Der Comic nimmt die Energie dieses modernen Interesses auf, greift das Erbe beider Figuren auf und präsentiert eine Ausgangslage, die sofort neugierig macht. Ohne zu viel zu verraten, lässt sich sagen, dass schon die ersten Seiten deutlich machen, wie viel Potenzial in dieser Konstellation steckt. Die folgende Kritik nimmt diese Spannung auf und beleuchtet, wie gut der Auftakt funktioniert, ob die Chemie zwischen den Protagonisten trägt und welche Stimmung der Comic für das kommende Abenteuer setzt.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Die ganze Welt steht am Abgrund, als ein berüchtigter Erzschurke nach Jahren mit einem teuflischen Plan aus dem Schatten zurückkehrt. Nur der Beste, den es gibt, und der chaotische Söldner mit der großen Klappe könnten die Menschheit noch retten. Doch bevor Wolverine und Deadpool überhaupt ans Eingemachte gehen können, müssen sie lernen, miteinander klarzukommen. Dass Deadpool dabei nicht ganz bei Trost ist und sich auch noch der deutsche Elitekiller Maverick in die Sache einmischt, verwandelt die Mission schnell in ein explosives Spiel mit dem Schicksal der Welt.

Wenn Deadpool und Wolverine in den Comics aufeinandertreffen, dann ist Spaß vorprogrammiert. Das gilt auch für Deadpool/Wolverine 1. Hier solltet ihr keine tiefgründigen Gespräche oder interessanten Figurenstudien erwarten. Es geht nur um den Spaß, den das Duo in ihrem gemeinsamen Abenteuer vermittelt, und der ist hier verdammt groß. Egal ob die actiongeladenen Kämpfe oder die brutalen Streitereien der beiden Hauptfiguren, hier gibt es immer etwas zu erleben. Dann sind da auch noch Dinos, ein Zukunftsplot und… ach, es ist einfach herrlich, was diese beiden Figuren so zusammen erleben. Wer einfach Lust auf amüsante, unproblematische Antiheldenaction hat, ist mit diesem Comic durchaus bedient. Alle, die etwas Tieferes suchen, werden hier nicht fündig, versucht es erst gar nicht.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Joshua Cassara in Deadpool/Wolverine 1 sind genauso kantig wie die Figuren selbst. Er schafft es gekonnt, richtig coole Actionsequenzen zu inszenieren und auch die eher ruhigen Momente (die eher selten sind) dynamisch in Szene zu setzen. Es gibt in jedem Panel etwas fürs Auge, manchmal brutal, manchmal aber auch einfach im Gespräch. So muss ein Comic der beiden Mutantengiganten aussehen, auch wenn ich mir sicher bin, dass es in Zukunft davon noch viel mehr geben wird. Manchmal muss es einfach nur Spaß ohne tieferen Sinn sein, und das ist auch gut so.

Fazit zu Deadpool/Wolverine 1 :

Deadpool/Wolverine 1 überzeugt vor allem durch seine Dynamik und den unverwechselbaren Humor der beiden Hauptfiguren. Die Kombination aus Wolverines stoischer Härte und Deadpools anarchischem Chaos sorgt für ein unterhaltsames Zusammenspiel, das von der ersten Seite an fesselt. Wer die beiden Figuren kennt, weiß genau, was ihn erwartet, und der Comic liefert genau das, was Fans genießen möchten: bissige Dialoge, spektakuläre Kämpfe und überraschende Wendungen.

Die Handlung selbst ist dabei zwar nicht tiefgründig oder komplex, doch das stört in diesem Fall kaum. Vielmehr lebt der Comic von den Situationen, in die die Charaktere geraten, und davon, wie sie aufeinander reagieren. Die Dialoge sind spritzig, die Interaktionen der beiden Protagonisten treffen den Ton genau zwischen Chaos und Ernsthaftigkeit, und die Einbindung zusätzlicher Figuren wie Maverick fügt der Geschichte zusätzliche Würze hinzu.

Besonders hervorzuheben sind die Zeichnungen von Joshua Cassara. Jede Szene ist dynamisch gestaltet, die Actionsequenzen sind spannend inszeniert und selbst die ruhigen Momente tragen zur Atmosphäre bei. Die visuelle Umsetzung verstärkt den Humor und die Spannung gleichermaßen und macht das Lesen zu einem echten Vergnügen.

Insgesamt ist Deadpool/Wolverine 1 ein Comic, der vor allem Fans von Action, Humor und ungleichen Antihelden begeistert. Wer tiefgründige Charakterstudien oder komplexe Handlungsstränge sucht, wird hier nicht fündig, doch für ein unterhaltsames Abenteuer mit zwei ikonischen Marvel-Figuren ist dieser Auftakt perfekt geeignet. Die Chemie zwischen Wolverine und Deadpool funktioniert, die Energie des Comics ist spürbar, und das Abenteuer macht Lust auf mehr.