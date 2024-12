Bleach Rebirth of Souls erscheint Q1 2025

Bandai Namco und Entwickler Tamsoft geben das Release-Datum für Bleach Rebirth of Souls bekannt. Zeit für das Ban Kai Training!



Das Spiel erscheint am 21.März 2025 in drei verschiedenen Editionen.

Erwecke die Klinge in deinem Inneren und kehre dein Schicksal um – in BLEACH Rebirth of Souls! Erlebe aufregende Schwertfähigkeiten und Charaktere aus der legendären Anime-Reihe. Wähle deinen Lieblingscharakter und entfessle einzigartige Schwertfähigkeiten! Nutze die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters und kontrolliere den Verlauf des Kampfs, um eine Schwachstelle zu finden, die für deine Gegner die Niederlage bedeutet.In BLEACH Rebirth of Souls kann ein einziger Schlag für deinen Gegner tödlich sein. Ändere die Lage mit dem Hieb deines Schwerts!Je verzweifelter deine Lage, desto mächtiger wirst du. Wende im Kampf das Blatt, schalte neue Formen und Klingen frei und erringe noch im Angesicht der Niederlage den Sieg!

Begleite Ichigos Aufstieg als Shinigami im Ersatz-Shinigami-Arc bis zum dramatischen Endkampf gegen Sosuke Aizen im Arrancar-Arc. Schalte mit dem Modus geheime Geschichte tiefere Einsichten in die Charaktere von Bleach frei und entdecke die Schlüsselmomente, die ihre Persönlichkeiten formten.