Under Night In-Birth II Sys:Celes – Uzuki Trailer

Auf der Evo 2024, dem größten Turnier für Fighting Games, zeigt Entwickler Frensh-Bread den ersten DLC Charakter für Under Night In-Birth II Sys:Celes. Uzuki bringt die Skelette aus dem Keller.

Uzuki ist in ihrem Inneren genauso monströs, wie sie nach außen hin elegant ist. Alles, was sie will, ist, mit ihren bizarren Kräften zu spielen und viele Menschen leiden zu sehen. Das hat sie dazu gebracht, sich Amnesia anzuschließen, von der sie gehört hat, dass sie voller interessanter Leute ist. Aber als sich herausstellte, dass der Anführer von Amnesia davon besessen war, noch mehr Macht zu erlangen, um eine Wiedergeburt zu werden, verlor Uzuki das Interesse. Die Lösung war einfach: Sie musste einfach nur alles kaputt machen, bis der Spaß zurückkehrte. So beginnt ihre Geschichte der Rebellion.

Uzuki erscheint am 25. Juli für Under Night In-Birth II Sys:Celes.

Under Night In-Birth II Sys:Celes ist erhältlich für Playstation 4/5, Nintendo Switch und PC.