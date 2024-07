SNK vs. Capcom SVC Chaos – Angekündigt

Auf der Evo 2024, dem größten Turnier für Fighting Games, kündigt SNK die Rückkehr von SNK vs. Capcom SVC Chaos an. Nachdem Sie letztes Jahr King of Fighters XIII Global Match angekündigt haben, geht es jetzt mit dem nächsten Retro Fighter weiter.



Ikonische Charaktere von SNK und Capcom in einem zeitlosen Duell

Wähle aus einer legendären Liste von 36 SNK- und Capcom-Kämpfern. Zu SNKs Fighting-Ikonen wie Kyo Kusanagi, Terry Bogard und Mai Shiranui gesellen sich Mars Menschen, Athena und andere Ikonen der NEOGEO-Ära. In der Zwischenzeit bilden kampferprobte Kämpfer wie Ryu, Chun-Li und Demitri zusammen mit Zero, Red Arremer und anderen die Capcomseite.

Ein modernisiertes Online-Erlebnis

Erhebe dich und lege dich mit Spielern auf der ganzen Welt an, denn Rollback-Netcode und Online-Lobbys (für bis zu neun Spieler) bringen SVC CHAOS in eine neue Ära der Fighting Game-Fans. Spiele Turniere auf deine Art und Weise, indem du zwischen Einzel-, Doppel- und Rundenturnieren wählst.

Präzise Charakterkollisionen und Galerie-Modi zur Perfektionierung des SVC CHAOS-Erlebnisses

Zu den weiteren Qualitätsverbesserungen gehören ein Hitbox-Viewer, der den Spielern einen detaillierten Einblick in die Kollisionsbereiche jedes Charakters gewährt, und ein umfangreicher Galerie-Modus, der mehr als 80 Kunstwerke, darunter Key Art und Charakterporträts, präsentiert.

SNK vs. Capcom SVC Chaos ist erhältlich für PC und ab dem 22. July für Playstation 4 und Nintendo Switch.