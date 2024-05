Daredevil & Echo – Der Teufel steckt im Detail – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Daredevil & Echo – Der Teufel steckt im Detail.

Erscheinungsdatum 09.04.2024 Zeichner Phil Noto Autor Taboo Format Softcover Seitenanzahl 136 Stories Daredevil & Echo (2023) 1-4 Preis 17,00 €

Daredevil & Echo – zwei der wichtigsten Helden, wenn es um Straßenkriminalität geht. Zwar gehört Daredevil schon lange zu den beliebtesten Helden bei Marvel, Echo ist aber noch recht neu im Rampenlicht. Erst im Januar hat die taubstumme Heldin ihre eigene Serie bei Disney Plus bekommen und wurde damit endlich einem größeren Publikum zugänglich gemacht. In den Comics haben Daredevil und Echo eine bewegte Vergangenheit: erst Feinde, dann Liebhaber, und jetzt arbeiten sie immer mal wieder an Fällen zusammen. Diesmal droht ein Dämon, ein ominöses Monster namens Der Blinde zu befreien, und es liegt an den beiden, diesen Vorgang zu verhindern. Ob der kleine Ausflug von Daredevil und Echo funktioniert und ob sich der Comic lohnt, erfahrt ihr in dieser Kritik.

Inhalt:

In den dunklen Straßen von Hell’s Kitchen gärt etwas Unheimliches. Ein Serienkiller treibt sein grausames Spiel, während mysteriöse Kräfte Kinder in ihren Bann ziehen. Daredevil und Echo entschließen sich, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen und stoßen dabei auf die düsteren Katakomben einer verlassenen Kirche. Dort entdecken sie ein Portal, das sie in eine Welt des Bösen führt, hinter der ein uralter Schrecken lauert, der eng mit ihrer eigenen Familiengeschichte verbunden ist.

Daredevil & Echo ist definitiv ein wirklich spannender Comic, der gekonnt mit zwei Zeitebenen spielt und zusätzlich die Vergangenheit der beiden Figuren toll in Szene setzt. Ich mochte es, wie man mit Matts christlichem Hintergrund umgeht, indem man ihn dieses Mal nicht nur gegen Verbrecher, sondern echte Dämonen kämpfen lässt. Klar – ich muss sagen, ich mag es viel mehr, wenn Daredevil mit normalen kriminellen Mächten zu tun hat, aber Autor Taboo (der übrigens auch der Rapper der Black Eyed Peas ist) hat sich hier an eine tolle kleine Geschichte gewagt, die letztendlich jedoch nur wenig für die Zukunft der Charaktere ausmacht. Spaßig ist es trotzdem.

Man muss aber auch direkt sagen, dass es in Daredevil & Echo nicht viel zu lesen gibt. Mit seinen 136 Seiten ist die Geschichte recht kurz gehalten und dient damit eher als kleines Event als ein großes Epos. Hier gibt es noch einen Punkt, der erwähnt werden muss: Ghost Rider. Es geht um Dämonen, also habt ihr es wahrscheinlich schon erwartet, aber als Teil der Geschichte wurde ein Ghost Rider dem Raster an Charakteren hinzugefügt. Dieser hat selbst nicht wirklich viel Einfluss, aber da ich persönlich ein riesiger Fan von Ghost Rider bin, kann ich allen, denen es genauso geht, diesen Comic unbedingt ans Herz legen. Ich meine, wer mag es nicht, Ghost Rider dabei zuzusehen, wie er Dämonen verkloppt?

Zeichnung:

Kurz vorweg: Phil Noto hat gute Arbeit geleistet, Daredevil & Echo zu illustrieren und einige tolle Momente einzufangen, die sicherlich viele Leser ansprechen werden. Das aus dem Weg geräumt, muss ich jedoch auch ehrlich genug sein und sagen, dass ich selbst kein wirklicher Fan des Zeichenstils bin. Zu wenige Details und zu viele verschrobene Linien prägen den Comic. Das ist natürlich rein subjektiv, hat aber meinen Lesegenuss beeinflusst, sodass ich mich viel mehr auf die Texte als auf die Bilder konzentriert habe (was bei Daredevil irgendwie ironisch ist).

Aber bitte nicht falsch verstehen: Ich bin sicher, dass viele den Stil und seine Eigenheiten mögen werden, genauso wie ich manchmal sehr eigenartige Stile richtig toll finde. Und ich muss auch sagen, dass mir manche der Doppelseiten wirklich gefallen haben, obwohl die Action in diesem Stil nicht ganz so gut funktioniert.

Fazit zu Daredevil & Echo – Der Teufel steckt im Detail:

Insgesamt bietet Daredevil & Echo eine fesselnde Geschichte, die mit einer interessanten Dynamik zwischen den Hauptcharakteren aufwartet. Die Verbindung von Daredevils christlichem Hintergrund mit dem Kampf gegen übernatürliche Dämonen verleiht der Handlung eine faszinierende Tiefe. Autor Taboo hat es geschafft, eine packende Geschichte zu erzählen, die jedoch eher als kleines Event, als ein großes Epos fungiert.

Die Illustrationen von Phil Noto sind geschickt gemacht und fangen einige bemerkenswerte Momente ein, obwohl der Stil möglicherweise nicht jedermanns Geschmack trifft. Trotzdem werden einige Leser den minimalistischen Ansatz schätzen, während andere sich mehr Details wünschen könnten.

Mit einer relativ kurzen Länge von 136 Seiten bietet der Comic zwar eine unterhaltsame Lektüre, jedoch bleibt das Gefühl, dass die Geschichte eher eine Momentaufnahme ist als eine nachhaltige Weiterentwicklung der Charaktere. Die Einführung von Ghost Rider als Teil der Handlung mag für einige Leser ein Highlight sein, aber letztendlich trägt sie nur begrenzt zur Gesamtgeschichte bei.

Insgesamt ist Daredevil & Echo ein Comic, der seine Leser mit einer spannenden Handlung und interessanten Charakterdynamiken fesselt, aber möglicherweise nicht jedem Geschmack in Bezug auf Illustration und Umfang entspricht. Dennoch lohnt es sich, für Fans von Daredevil und ähnlichen Themen einen Blick zu riskieren.