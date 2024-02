X-Men ’97 wird die Fortsetzung einer beliebten Zeichentrickserie aus den 90ern

Marvel hat über die Jahre viele beliebte Zeichentrickserien produziert. Egal, ob Spider-Man, Iron Man oder gar die gesamten Avengers – viele Figuren wurden bereits in Form eines Cartoons auf die Heimbildschirme gebracht. Eine Serie hatte es in den 90ern Kindern aber besonders angetan: die X-Men Zeichentrickserie (in den USA auch bekannt als X-Men: The Animated Series). Die Serie lief original von 1992 bis 1997 und zählt bis heute 5 Staffeln mit insgesamt 76 Folgen. Leider endete der Cartoon in einem doch etwas unbefriedigenden Cliffhanger, der eine neue Generation an X-Men nach dem Tod von Charles Xavier andeutete.

Das Warten hat nun endlich ein Ende. Am 20. März erscheint mit X-Men ’97 eine direkte Fortsetzung zur alten X-Men Zeichentrickserie, welche unter dem neuen Label Marvel Animation veröffentlicht werden wird. Es werden direkt alle zehn Folgen der Serie online gestellt, wodurch Marvel die bei Echo ausprobierte Release-Strategie fortsetzt. Im ersten Trailer scheint man sich stark am Stil des Vorgängers zu orientieren und absichtlich eine etwas ruckartige Animation zu präsentieren. Viel Nostalgie ist aber jetzt schon dabei, schließlich erlebt man im Trailer noch einmal Charles Xaviers letzte Momente, bevor er den Staffelstab weitergibt. Wir sind auf die erste 2D-Animationsserie von Marvel gespannt und ob man es schafft, den Klassiker würdig fortzusetzen.

Hier gibt es den kompletten Trailer zu X-Men ’97: