Knuckles wird das erste Spin-Off zu den Sonic the Hedgehog Filmen

Ende des Jahres erscheint mit Sonic the Hedgehog 3 der bis dato neueste Teil des Film-Franchises rund um den blauen Igel. Als man damals den ersten Film ankündigte und die Animationen noch für Schrecken und Aufregung sorgten, hat wohl niemand mit einem Erfolg der Reihe gerechnet. Ach was – es hat wohl niemand damit gerechnet, dass es eine Fortsetzung geben wird. Trotzdem sitzen wir jetzt hier und warten gebannt auf den dritten Teil, der mit Shadow eine weitere ikonische Figur auf die große Leinwand bringt. Vorher bekommen wir aber erst einmal ein Abenteuer komplett zum doch eher idiotischen Knuckles, der im Original von Idris Elba gesprochen wird.

Knuckles ist jedoch kein Film, sondern eine Serie, die exklusiv beim Streaming-Dienst Paramount Plus erscheinen wird (hierzulande als Channel bei Prime Video hinzubuchbar). Die Ereignisse spielen nach Sonic the Hedgehog 2 und vor Sonic the Hedgehog 3. Wir folgen Knuckles dabei, wie er einen mysteriösen Feind bekämpfen muss und dabei über sich hinauswachsen wird. Natürlich wird es auch Auftritte von Sonic und anderen Figuren aus den Filmen geben, der Fokus wird aber definitiv auf Knuckles als Hauptfigur liegen. Als Starttermin ist in Deutschland der 27. April 2024 angegeben. In den USA und Kanada wird die Serie bereits einen Tag früher an den Start gehen.

Der englische Trailer zur Serie Knuckles: