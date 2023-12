Nach dem Super Mario Bros. Film kommt der nächste Familienhit – Raus aus dem Teich Kritik

Illumination ist ein Studio, welches bereits mehr als einmal bewiesen hat, dass sie mit Animationen umgehen können. Egal ob die fantastischen Ich – Einfach unverbesserlich Filme, die Abenteuer mit den Tieren aus Pets oder die erst kürzlich erschienene Adaption von Super Mario Bros., immer wieder bekommen wir großartige Geschichten, die man so schnell nicht vergessen kann. Nun versucht es das Studio am Ende von 2023 erneut mit dem Entenfilm Raus aus dem Teich.

Das Werk aus der Feder von Mike White und dem Regisseur Benjamin Renner schlägt hierzulande am 21. Dezember in den Kinos auf und verspricht in den ersten Trailer eine familienfreundliche Geschichte, welche sich mit den Thematiken von Angst vor Neuem und dem Erwachsenwerden auseinandersetzt. Ich habe nun die Möglichkeit bekommen Raus aus dem Teich bereits vorab anschauen zu dürfen. Warum ich denke, dass ihr diesen Film als Animationsfan oder einfach nur als Familie mit Kindern nicht verpassen dürft, erfahrt ihr in dieser Kritik zum neuen Film der Minionsschöpfer.

Mehr als nur Enten im Teich

Die eintönige Routine der Mallard-Entenfamilie wird von Mutter Pam herausgefordert, die sich sehnt, die Welt jenseits ihres beschaulichen Teichs zu entdecken. Während Vater Mack zufrieden ist, die gleichen Kreise zu ziehen, überzeugt Pam ihn schließlich, gemeinsam mit dem exzentrischen Onkel Dan und ihren beiden Kindern eine aufregende Reise von New York City bis nach Jamaika anzutreten. Die Begegnung mit einer faszinierenden Zugvogel-Entenfamilie weckt den Abenteuergeist und verspricht spannende Geschichten von fernen Orten. Ein ungewöhnliches Unterfangen, das die Mallards in ein aufregendes Abenteuer führt und ihren Alltag auf den Kopf stellt.

Wer sich beim Lesen dieser Zusammenfassung denkt, dass die Geschichte doch nichts besonderes ist, der hat genau ins Schwarze getroffen. Raus aus dem Teich ist im Kern ein klassischer Road-Trip-Movie, in welchem ein Vater lernen muss, seine Kinder gehen zu lassen und dabei selbst offen für Neues zu werden. Hierbei entsteht die Faszination des Films nicht aus den Kernpunkten des Plots, sondern darin, wie die Abenteuer aus der Sicht einer Entenfamilie erzählt wird. Illumination schafft es auch diesmal wieder eine langweilig klingende Prämisse in ein humorvolles, spannendes und emotional packendes Paket zu verpacken, an welchem die ganze Familie Spaß haben kann.

Auch die Animation spielt wieder ganz vorne mit. Raus aus dem Teich präsentiert teilweise wirklich atemberaubende Panoramen, die mit einer unglaublichen Weite Zuschauer ins Staunen versetzen können. Zumal die Wasseranimationen für mich persönlich total schön wirkten. Was man anmerken muss, ist, dass die Optik prinzipiell, wie in jedem anderen Illumination Film aussieht, da das Studio hier aber bisher immer einen guten Job gemacht hat, ist dieser Punkt nur relevant für alle Zuschauer, die sich nach etwas Neuem sehnen (was lustigerweise auch zur Thematik von Raus aus dem Teich passt).

Zauber für die ganze Familie

Als ich Raus aus dem Teich vorab im Kino schauen durfte, war auch eine Horde an Kinder im Saal, welche den neuen Animationshit mit Begeisterung mitverfolgte. Ich konnte sie lachen, schreien und mitfiebern hören, während sie immer wieder Fragen gestellt haben und hofften, dass die Geschichte ein gutes Ende findet. Diese Begeisterung hat mir gezeigt, dass nicht nur ich von den Bildern auf der Leinwand gebannt war. Damit kann ich den Film ohne Sorgen sowohl Erwachsenen als auch Kindern empfehlen, da der Film für jede Altersgruppe eigene Witze und auch eigene Thematiken mitbringt. Ein Familienfilm wie er im Buche steht.

Weiterhin ist sowohl Musik als auch deutsche Synchronisation ein großes Plus im Film. Elyas M’Barek, Nazan Eckes und Julius Weckauf sind nur ein paar der Stimmen, die ich gerne positiv hervorheben möchte, da sie super auf die einzelnen Figuren abgestimmt wurden. Bei der Musik handelt es sich zum einen um Originalstücke, als auch um eingekaufte Lieder, die beide jede Szene super untermalen und nochmal deutlich machen, wie viel Herz in Raus aus dem Teich steckt.

Fazit zu Raus aus dem Teich:

Illumination beweist erneut sein Talent im Animationsgenre mit dem charmanten Familienfilm Raus aus dem Teich. Das Studio, bekannt für Hits wie Ich – Einfach unverbesserlich und Pets, präsentiert eine herzerwärmende Geschichte über die Mallard-Entenfamilie, die sich auf einen ungewöhnlichen Road-Trip von New York City bis nach Jamaika begibt. Dabei werden Themen wie die Angst vor Neuem und das Erwachsenwerden aufgegriffen.

Obwohl die Grundhandlung des Films keine revolutionären Elemente enthält, gelingt es Illumination, die Geschichte aus der Perspektive einer Entenfamilie so zu erzählen, dass sie humorvoll, spannend und emotional packend ist. Die Animation beeindruckt erneut mit atemberaubenden Panoramen und besonders gelungenen Wasseranimationen. Die visuelle Gestaltung mag vertraut wirken, aber die Qualität, die Illumination bisher in seinen Filmen gezeigt hat, macht dies zu einem eher nebensächlichen Punkt.

Raus aus dem Teich ist ein Film, der für die ganze Familie geeignet ist. Die Begeisterung der Kinder im Kinosaal während der Vorführung unterstreicht die Zugänglichkeit und den Unterhaltungswert des Films für unterschiedliche Altersgruppen. Die deutsche Synchronisation und die Musik, bestehend aus sowohl Originalstücken als auch eingekauften Liedern, tragen zusätzlich zum Gesamterlebnis bei.

Mit einem soliden Plot, beeindruckender Animation, und einer bezaubernden Präsentation von Familienthemen, ist Raus aus dem Teich ein weiterer Treffer von Illumination, der das Zeug hat, sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen zu begeistern.