So sollten Ghibli-Filme in 3D aussehen – Deep Sea Blu-ray Kritik

Manchmal ist es wichtig am Anfang einer Kritik alle Karten auf den Tisch zu legen. Ich hatte zum einen keine Ahnung, was mich mit dem Film Deep Sea erwartet und zum anderen habe ich nie etwas vom Regisseur Tian Xiaopeng gehört. Klar – vor allem im Westen ist der Regisseur und sein vorangegangener Film Der Affenkönig – Ein Held kehrt zurück jetzt auch nicht allzu bekannt, trotzdem hat Deep Sea ja bereits auf den internationalen Filmfestspielen in Berlin für Wellen gesorgt und hätte dadurch bereits auf die ein oder andere Weise bei mir ankommen können.

Umso besser aber, dass mich das neue Werk von Tian Xiaopeng so nur noch, umso mehr überrascht hat. Deep Sea erscheint nämlich auf Blu-ray und DVD am 24. November und ich durfte in diesem Rahmen bereits vorab einen Blick auf den Home Entertainment Release werfen. Warum ich also der Meinung bin, dass ihr diesen Animationshit auf keinen Fall verpassen dürft und warum ich gegen Ende mit den Tränen zu kämpfen hatte, erfahrt ihr in dieser Kritik zu Deep Sea.

Eine magische Reise wie bei Ghibli

In einer fesselnden Unterwasser-Eskapade begibt sich Shenxiu, eine unverwüstliche junge Entdeckerin, die die Komplexität der kürzlichen Scheidung ihrer Eltern bewältigen muss, auf eine faszinierende Seereise mit ihrer neu gefundenen Familie. Während sie mit der Abwesenheit ihrer Mutter ringt, stolpert Shenxiu über ein geheimnisvolles Summen, das sie an ein geliebtes Lied aus ihrer Vergangenheit erinnert. Von Neugier getrieben, folgt sie der bezaubernden Melodie und findet sich schließlich in einer anderen Welt wieder, dem Deep Sea Restaurant. Das Restaurant wird von faszinierenden Meeresbewohnern betrieben, die humanoide Fische versorgen, und wird zur skurrilen Kulisse für Shenxius Selbstfindungsreise unter den Wellen.

Deep Sea präsentiert diese Geschichte in einem tollen und zugleich faszinierenden Animationsstil, welcher zwar hauptsächlich 3D-Animationen in den Mittelpunkt rückt, mit verschiedenen 2D-Elementen aber großartige Bilder inszeniert, die auch nach dem ersten Mal schauen hängen bleiben. Zudem wirkt die Animation oftmals relativ ausdrucksstark und kann mit einem tollen Mix aus liebevollen Charakteren, sowie spannenden Charaktermomenten punkten.

Fast schon wurde ich beim Schauen durchgehend an Ghibli-Filme erinnert. Die Geschichte eines jungen Mädchens, welches von ihren Eltern getrennt wird und sich in einer fantasievollen Welt zurechtfinden muss, erinnert von der ersten Sekunde an Chihiros Reise ins Zauberland. Vor allem auch der Aspekt, dass sie im Restaurant arbeiten muss, um unter den Bewohnern dieser Welt nicht aufzufallen. Das soll aber auf keinen Fall herabweisend wirken, da dieser Vergleich wirklich ein hohes Lob darstellt. Ghibli hatte sich mit Aya und die Hexe bereits in 3D versucht, ist aber leider vollkommen daran gescheitert. Deep Sea zeigt wie man den Ghibli-Zauber als 3D-Animation umsetzen könnte und beweist damit auch, dass man diese Art der Magie auch in eher unscheinbaren Produktionen finden kann.

Ein herzzerreißender Film

Als einzigen negativen Punkt muss ich das Pacing aufbringen. Deep Sea kann zwar sowohl witzig als auch tiefgründig werden, kostet aber manchen der Momente nicht genug aus, während andere Ereignisse gerne schneller ablaufen könnten. So ist der Moment in welchem Shenxiu in einer Stadt der Fischmenschen ausgesetzt wird einfach viel zu schnell vorbei, während ihre Ankunft im Restaurant einfach viel zu lange dauert. Das kann natürlich auch nur rein subjektiv gedeutet werden, dafür kann man aber sagen, dass all diese negativen Aspekte durch die wunderschöne Animation keine Rolle spielen, da man sich sowieso einfach im Film verlieren kann.

Ohne zu spoilern ist vor allem das Ende und der damit verbundene Twist ein klares Highlight von Deep Sea. Während ich nämlich am Anfang noch Probleme hatte in die Geschichte hineinzufinden, musste ich am Schluss ständig mit den Tränen kämpfen und konnte einfach nicht fassen, mit welchen Thematiken sich dieser Film auseinandersetzt. An diesem Punkt möchte ich aber auch noch kurz die großartige Musik und die tolle deutsche Synchronisation erwähnen. Beides gibt dem Film nochmal eine neue emotionale Facette und kann von Anfang bis Ende durchgehend überzeugen.

Ich kann natürlich nicht darlegen, wie der Film im Kino wirkt, da ich nicht die Möglichkeit hatte ihn mir auf der großen Leinwand anzuschauen. Dafür kann ich euch aber zumindest die Blu-ray Fassung ans Herz legen, welche optisch fantastisch ist und auch mit dem richtigen Soundsystem ein tolles Erlebnis bietet. Auch die Extras, welche unter anderem einen Kurzfilm enthalten, runden das Gesamtpaket toll ab und entführen euch noch tiefer in die Hintergründe dieses Animationsmeisterwerk.

Fazit zu Deep Sea auf Blu-ray:

Nachdem ich Deep Sea auf Blu-ray vorab erleben durfte, kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieser Animationsfilm von Tian Xiaopeng ein echter Hit ist, den man nicht verpassen sollte. Die fesselnde Unterwasser-Eskapade von Shenxiu, kombiniert mit einem beeindruckenden Animationsstil, lässt Erinnerungen an Ghibli-Filme aufkommen. Die gelungene Fusion von 3D-Animationen und 2D-Elementen schafft nicht nur beeindruckende Bilder, sondern erweckt auch liebevolle Charaktere zum Leben.

Trotz des hervorragenden Gesamteindrucks muss ich das Pacing als einzigen negativen Punkt ansprechen. Manche Momente werden nicht ausreichend ausgeschöpft, während andere Ereignisse zu schnell vorbeigehen. Dennoch wird dieser Kritikpunkt durch die wunderschöne Animation relativiert, da man sich leicht in die Magie des Films verlieren kann.

Besonders beeindruckend ist das Ende von Deep Sea mit einem überraschenden Twist, der zu Tränen rührt und Themen anspricht, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die großartige Musik und die gelungene deutsche Synchronisation tragen zusätzlich zur emotionalen Intensität des Films bei.

Obwohl ich den Film nicht im Kino sehen konnte, empfehle ich die Blu-ray-Fassung aufgrund der fantastischen visuellen Darstellung. Die enthaltenen Extras, darunter ein Kurzfilm, bieten zudem einen tieferen Einblick in die Hintergründe dieses Animationsmeisterwerks. Insgesamt ist Deep Sea ein herzzerreißender Film, der mit seiner Magie und Emotionalität beeindruckt und seinen Platz in der Welt der Animationsfilme verdient.