Prime Gaming-Update für November

Willkommen beim November Prime Gaming-Update! Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.

Die kostenlosen Spiele im November umfassen mehrere Titel, darunter Centipede: Recharged , Evan’s Remains , The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos , Orten Was the Case , Black Widow: Recharged und mehr.

, , , , und mehr. Es gibt exklusive Inhalte für Destiny 2, Asphalt 9: Legends, Madden NFL 24 und weitere Titel.

Prime Gaming-Mitglieder aus den USA, UK, Kanada und Deutschland können umsonst über Amazon Luna auf folgende Titel zugreifen: RIDE 4, Get Packed: Couch Chaos, Fortnite, ENCODYA, Trackmania und Q.U.B.E. 10th Anniversary.

Amazon Prime-Mitglieder können diese Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com abholen. Informationen zum Lineup für diesen Monat und alle Neuigkeiten rund um Prime Gaming gibt es unter primegaming.blog .

Zurück nach Night City mit In-Game Inhalten für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Um den Launch von Cyberpunk 2077s Erweiterung Phantom Liberty weiterhin zu feiern, wird es weiter eine Reihe von In-Game-Content-Drops für Prime Gaming-Mitglieder geben. Als Cyber-Söldner V begeben sich die Spieler auf eine schwierige Mission und schließen Allianzen mit finsteren politischen Kräften, während sie sich durch den gefährlichen Bezirk Dogtown bewegen, um den NUS-Präsidenten zu retten.

Ab dem 29. November können sich Mitglieder die Amstaff Power Shotgun sichern, die einen kompakten Körper und viel Biss hat – genau wie ihr hündischer Namensvetter. Ausgestattet mit einem ikonischen Mod, der eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit bei Tötungen und Zerstückelungen sowie eine höhere Rüstungsdurchdringung gewährt. Je schneller man sich bewegt, desto mehr Schaden verursacht er – und alle Boni bleiben aktiv, solange man zwischen den Barghest-Waffen wechselt. Es wird noch mehr Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-Inhalte für Mitglieder in den kommenden Monaten geben, also lohnt es sich auf Prime Gaming für die allerneuesten Informationen dranzubleiben!

Über Amazon Luna haben Prime Mitglieder Zugriff auf eine wechselnde Auswahl an Spielen

Amazon Luna steht Spielern in Deutschland, UK, USA und Kanada zur Verfügung. Das macht es einfach, sofort loszuspielen – auf den Geräten, die bereits vorhanden sind, wie Fire TV. Kunden haben mehr Zugang zu hochqualitativen, immersiven Spielen über die Cloud auf ihren unterstützten Geräten. Mit Luna’s Prime Gaming offer bei Amazon Luna haben Mitglieder die Möglichkeit, eine wechselnde Auswahl an Spielen kostenlos über einen bestimmten Channel zu spielen. Mehr Informationen zu Amazon Luna gibt es hier.

Ab dem 1. November gibt es im Prime Gaming Channel neue Titel, darunter RIDE 4, Get Packed: Couch Chaos, Fortnite, ENCODYA, Trackmania und Q.U.B.E. 10th Anniversary.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im November 2023

Prime Gaming hat im November viele kostenlose Titel im Angebot, der erste davon ist ab dem 2. November erhältlich. Dieser Monat lockt mit Zorn und Kampf im unerbittlichen Ödland von RAGE 2: Deluxe Edition, aber auch der Meisterung der Kontrolle über die Macht in STAR WARS™ Knights of the Old Republic. Jeden Donnerstag gibt es auf gaming.amazon.com kostenlose Titel für Prime-Mitglieder.

2. November RAGE 2: Deluxe Edition [Epic Games Store] – In dieser dystopischen Welt ohne Gesellschaft, Gesetz und Ordnung schlüpfen die Spieler in die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands, und erleben wahnsinnige Fahrzeugkämpfe, reißen ein unbarmherziges Ödland nieder und kämpfen gegen sadistische Banden, um die Werkzeuge und Technologien zu sammeln, mit denen sie The Authority zerstören können.

– In dieser dystopischen Welt ohne Gesellschaft, Gesetz und Ordnung schlüpfen die Spieler in die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands, und erleben wahnsinnige Fahrzeugkämpfe, reißen ein unbarmherziges Ödland nieder und kämpfen gegen sadistische Banden, um die Werkzeuge und Technologien zu sammeln, mit denen sie The Authority zerstören können. 9. November Centipede: Recharged [Epic Games Store] – Spieler zerstören Käfer, sammeln Highscores und jammen zur Originalmusik von Megan McDuffee in diesem Old-School-Klassiker mit 30 einzigartigen Herausforderungen und einem nie endenden Arcade-Modus.

– Spieler zerstören Käfer, sammeln Highscores und jammen zur Originalmusik von Megan McDuffee in diesem Old-School-Klassiker mit 30 einzigartigen Herausforderungen und einem nie endenden Arcade-Modus. 10. November Evan’s Remains [Amazon Games App] – Als Heldin Dysis lösen Spieler knifflige Rätsel, um das Verschwinden des genialen Jungen Evan aufzuklären und ihn sicher nach Hause zu bringen.

– Als Heldin Dysis lösen Spieler knifflige Rätsel, um das Verschwinden des genialen Jungen Evan aufzuklären und ihn sicher nach Hause zu bringen. 16. November Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App] – Eine emotionale Geschichte über Zufall und Kunstfertigkeit, inspiriert von Miyazaki/Studio Ghibli-Visuals, lässt die Spieler einer aufstrebenden Künstlerin helfen, ihr Meisterwerk zu vollenden, indem sie mit Pinselstrichen eine Vielzahl an Rätseln lösen. Es gibt zudem für Prime Gaming-Mitglieder eine VR-Version.

– Eine emotionale Geschichte über Zufall und Kunstfertigkeit, inspiriert von Miyazaki/Studio Ghibli-Visuals, lässt die Spieler einer aufstrebenden Künstlerin helfen, ihr Meisterwerk zu vollenden, indem sie mit Pinselstrichen eine Vielzahl an Rätseln lösen. Es gibt zudem für Prime Gaming-Mitglieder eine VR-Version. 16. November STAR WARS™ Knights of the Old Republic [Amazon Games App] – Als letzte Hoffnung des Jedi-Ordens werden die Spieler in diesem Klassiker auf die Probe gestellt, ob sie auf der Suche nach der Rettung der Republik die Macht meistern können oder der Verlockungen der dunklen Seite erliegen. Held oder Schurke, Retter oder Eroberer … die Spieler allein werden das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen!

– Als letzte Hoffnung des Jedi-Ordens werden die Spieler in diesem Klassiker auf die Probe gestellt, ob sie auf der Suche nach der Rettung der Republik die Macht meistern können oder der Verlockungen der dunklen Seite erliegen. Held oder Schurke, Retter oder Eroberer … die Spieler allein werden das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen! 22. November The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App] – Spieler führen ein Team ungewöhnlicher und tollpatschiger Helden in diesem humorvollen, aber herausfordernden taktischen Rollenspiel an und erleben ein Abenteuer voller Überraschungen und Albernheiten in einem Fantasy-Universum.

– Spieler führen ein Team ungewöhnlicher und tollpatschiger Helden in diesem humorvollen, aber herausfordernden taktischen Rollenspiel an und erleben ein Abenteuer voller Überraschungen und Albernheiten in einem Fantasy-Universum. 23. November Black Widow: Recharged [Epic Games Store] – In dieser energiegeladenen Neuauflage des kultigen Twin-Stick-Shooters müssen die Spieler ihr Spinnennetz vor einer Schar von Käfern beschützen. Sie können sich für den Solomodus entscheiden oder sich mit einem Freund für den lokalen Koop-Modus zusammenschließen und 30 intensive Herausforderungen meistern.

– In dieser energiegeladenen Neuauflage des kultigen Twin-Stick-Shooters müssen die Spieler ihr Spinnennetz vor einer Schar von Käfern beschützen. Sie können sich für den Solomodus entscheiden oder sich mit einem Freund für den lokalen Koop-Modus zusammenschließen und 30 intensive Herausforderungen meistern. 30. November Orten Was the Case [Amazon Games App] –Ziggy, ein ungewöhnlicher Held, der in einer Zeitschleife aufgewacht ist, muss einen bedrohlichen Plan vereiteln, der möglicherweise die ganze Welt zerstören könnte.

–Ziggy, ein ungewöhnlicher Held, der in einer Zeitschleife aufgewacht ist, muss einen bedrohlichen Plan vereiteln, der möglicherweise die ganze Welt zerstören könnte. 30. November Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store] – Die Spieler erforschen die Tunnel unter der Marsoberfläche, um die feindliche Basis zu zerstören. Sie müssen Trümmern ausweichen, Hindernisse aus dem Weg räumen und Feinde in die Luft jagen, während sie mit hoher Geschwindigkeit in das feindliche Gebiet hinabsteigen und dabei Munition sparen.

November 2023 Kalender

Amazon Prime-Mitglieder können sich auf noch mehr Inhalte im Oktober freuen, darunter Ingame-Loot und Content-Drops für Fall Guys, League of Legends, Battlefield 2042, Diablo IV und mehr. Das gesamte Lineup gibt es auf gaming.amazon.com.

Jetzt Verfügbar Super Adventure Hand [Amazon Games App]

Alle Neuigkeiten zu Inhalten, Angeboten und Gewinnspielen gibt es unter primegaming.blog oder auf den Kanälen von Prime Gaming auf Twitter, Facebook und Instagram.