Monster Hunter Now erreicht zehn Millionen Downloads und veröffentlicht Halloween-Update

Monster Hunter Now hat nach etwas mehr als einem Monat die Marke von zehn Millionen Downloads überschritten. Dies hat Niantic, die das Handyspiel zur Monsterjagd in der realen Welt in Zusammenarbeit mit Capcom entwickelt haben, heute bekannt gegeben.

Um diesen Erfolg zu feiern und sich bei der Monster Hunter Now-Community zu bedanken, schenkt Niantic allen Spieler:innen Ingame-Belohnungen bestehend aus 5.000 Zenny, 1x Erkundungströpfchen und 2x Trank. Um die Gegenstände zu erhalten, müssen Spieler:innen lediglich den Code “MHNow10M” im Monster Hunter Now Web Store eingeben. Zusätzlich wird ein “10M Downloads Pack” für eine begrenzte Zeit zum Verkauf angeboten.

“Wir freuen uns, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt unser Spiel im ersten Monat seit seiner globalen Veröffentlichung gespielt haben”, so Kei Kawai, Chief Product Officer, Niantic. “Das Abenteuer dieses Spiels hat gerade erst begonnen und wir werden weiterhin auf das Feedback reagieren und hart daran arbeiten, unseren Jägern in den kommenden Monaten noch mehr Spaß und Überraschungen zu bieten.”

Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster Hunter-Serie bei Capcom, dazu: “Wir sind sehr dankbar, dass so viele Menschen Monster Hunter Now in dem Monat seit der weltweiten Veröffentlichung genießen. Spieler auf der ganzen Welt sind froh über die Möglichkeit, ein echtes Monster Hunter-Erlebnis auf eine einzigartige und entspannte Weise in der realen Welt spielen zu können.”

Vor allem in Japan stößt das Spiel auf große Resonanz und hat sich dort zu einem kulturellen Phänomen entwickelt, das überall gespielt wird.

Seit der Veröffentlichung des Spiels am 14. September hat das Team von Monster Hunter Now eine Reihe von Ingame-Events veranstaltet, um den Jäger:innen eine Vielzahl von aufregenden Erlebnissen zu bieten, darunter spezielle Events mit Diablos, Tobi-Kadachi und Rathian. Ein weiteres Event steht bereits in den Startlöchern:

Halloween-Kürbisjagd in Monster Hunter Now vom 25. – 31. Oktober

Von Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 9 Uhr bis Dienstag, 31. Oktober 2023, um 23:59 Uhr findet eine “Halloween-Kürbisjagd” mit besonderen Ingame Quests statt. Jäger:innen können hierbei spezielle Objekte sammeln und Monster erlegen, um Kürbis-Tickets zu erhalten. Diese können zur Schmiedung exklusiver Kürbisausrüstung genutzt werden. Weitere Informationen gibt es auf dem offiziellen Monster Hunter Now Blog.