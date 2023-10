Friendly Fire 9: Die neunte Ausgabe des Charity-Streams startet am 2. Dezember

Die neunte Auflage von Friendly Fire steht bevor. Am 2. Dezember 2023 lädt das Team wieder zum Spenden-Livestream ein. In den vergangenen acht Jahren konnten insgesamt rund 8.070.000 € für gemeinnützige Vereine gesammelt werden.

Der gut zwölfstündige Charity-Stream startet am 2. Dezember um 15:00 Uhr, auf twitch.tv/gronkh. Bereits um 14.00 Uhr beginnt der Countdown, in dem sich unter anderem die Vereine, die dieses Jahr unterstützt werden, vorstellen. Hauptsponsor in diesem Jahr ist Forza Motorsport von Xbox.

“Friendly Fire ist für uns ein Highlight des Jahres und eines der wichtigsten Charity-Events im deutschsprachigen Raum”, sagt Maxi Gräff, Integrated Marketing Lead bei Xbox DACH. „Mit Xbox unterstützen wir Friendly Fire seit mittlerweile acht Jahren und freuen uns, die diesjährige Ausgabe mit Forza Motorsport als Hauptsponsor zu begleiten.”

Auch dieses Mal setzt sich das Team unverändert aus Erik „Gronkh“ Range, dem „PietSmiet“-Team, Tatjana „Pandorya“ Werth, Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel, Florian „Der Heider“ Heider, Artur „fisHC0p“ Niemczuk und Max „PhunkRoyal“ Ensikat zusammen. Produziert wird die achte Ausgabe wieder von den Münchner Laser-Studios in den Räumen der Esports Factory.

In diesem Jahr unterstützt Friendly Fire die folgenden Vereine:

Seit zwei Jahren hat das Team von Friendly Fire ein Achtel der Summe in einem Nothilfefond gesammelt, um über das Jahr hinweg kurzfristig auf humanitäre Katastrophen reagieren zu können. Im Februar hatte man 88.000 € an Hilfsorganisationen in der Türkei und in Grenzgebieten gespendet. Im September folgte eine Spende in der Höhe von 100.000 € an Nothilfeprojekte in Libyen und Marokko.

Das Team von Friendly Fire setzt dabei aber nicht nur auf die Unterstützung ihrer Community, sondern auch auf die Wirtschaft: Hauptsponsor ist in diesem Jahr Forza Motorsport von Xbox. Außerdem sind Adept, TEKKEN 8 von Bandai Namco Entertainment, Xbox Game Pass, Dr. Oetker mit La Mia Grande, Fritz Kola, KittyCatCakes und die Esport Factory als Sponsoren mit dabei.

Für den Vertrieb freut sich das Team von Friendly Fire wieder über die Unterstützung von Yvolve, die bereits in den vergangenen Jahren Partner waren. Alle Gewinne aus dem Verkauf werden gespendet. Das Motiv stammt erneut aus der Feder von Kerim Rorschach. Merch ist ab sofort erhältlich unter: https://friendly-fire.shop/.

Der Trailer wurde von NerdStar auf der Rennstrecke Bilster Berg produziert und die Kostüme und Requisiten wurden von Calaidosphere hergestellt. Die Musik hat Jannik Schmidt passend dazu komponiert.

Die Spenden werden wieder in Kooperation mit betterplace gesammelt. So ist sichergestellt, dass alle eine Spendenquittung erhalten und das Geld bei den Vereinen ankommt.