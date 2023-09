Das steckt im neuen Xbox Game Pass Core

Xbox Game Pass Core ist die Weiterentwicklung des früheren Xbox Live Gold: dasselbe großartige Online-Erlebnis, ein neuer Name und eine zusätzliche Spielebibliothek. Wir freuen uns sehr, heute zu verkünden, welche Spiele schon ab morgen für die Xbox Series X|S und Xbox One im Xbox Game Pass Core zu einem Preis von 6,99 Euro pro Monat verfügbar sein werden.

Xbox Game Pass Core bietet jede Menge Games

Entdecke das neueste Singleplayer-Fallout-Spiel, Fallout 4, und nutze Deinen fortlaufenden Zugang zum Multiplayer-Modus in Fallout 76. Durchquere den Hinterhof in Grounded oder erkunde Tamriel in The Elder Scrolls Online. In Hellblade: Senua’s Sacrifice gehst Du sogar durch die Hölle.

Wir freuen uns zusätzlich über die Spiele, die von unseren Partnern erhältlich sein werden. Schau Dir das Roguelike Vampire Survivors an oder spring in das gemütliche Stardew Valley am anderen Ende des Spielespektrums. Außerdem haben wir mit Gang Beasts und Golf With Your Friends ein paar abgedrehte Koop-Spiele im Angebot.

Werfen wir einen Blick auf die vollständige Liste der Spiele, die ab morgen im Xbox Game Pass Core verfügbar sind. (Hinweis: Die Spielebibliothek kann sich mit der Zeit verändern und variiert von Region zu Region)

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Wir planen, die Game Pass Core-Bibliothek zwei bis drei Mal pro Jahr zu aktualisieren. Wenn Du an der kompletten Bibliothek interessiert bist, die häufiger aktualisiert wird, schau Dir andere Game Pass-Mitgliedschaften an.

Game Pass Core bietet weiterhin die Vorteile, die Du mit Xbox Live Gold genossen hattest: Gemeinsamer Online-Konsolen-Multiplayer, Angebote und Rabatte (bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Spiele!) und Zugang zu Free Play Days für ausgewählte Spiele mit vollem Funktionsumfang. Hier bleibt alles beim Alten. Zur Erinnerung: Der Preis ändert sich nicht von Gold zu Core, und Du musst nichts unternehmen, um Deine Zahlung zu ändern oder Anpassungen an Deiner Mitgliedschaft vorzunehmen. Xbox Live Gold-Karten im Einzelhandel können weiterhin gekauft und für Game Pass Core eingelöst werden, solange der Vorrat reicht. Weitere Einzelheiten findest Du hier auf der Game Pass Core Homepage.