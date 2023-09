Wandering Sword im Test

In einer Zeit, in der viele Spiele oft wiederkehrende Muster bedienen, sticht Wandering Sword hervor. Veröffentlicht von Spiral Up Games einem ambitionierten Indie-Entwickler und herausgegeben von einem renommierten Publisher. Das RPG positioniert sich als ein chinese Martial Arts RPG, das in die Fußstapfen der HD2D-Titel von Square Enix tritt. Es verbindet geschickt den visuellen Stil von „Live A Live“ und „Octopath Traveler“ mit einem eigenen Charme und fesselnder Erzählweise. Das Spiel, das sich im Genre des Wuxia bewegt, kann in englischer Sprache gespielt werden

Vom jungen Swordsman zum Meister der Martial Arts: Das epische Setting und Handlung von Wandering Sword

Wandering Sword taucht den Spieler in ein Abenteuer ein, in welchem ein junger Mann nach einer Vergiftung vom Sektenführer von Wudang gerettet wird. Angetrieben von einem brennenden Wunsch, beginnt er seinen Weg, ein großer Wuxia zu werden. Bereits das einleitende Gameplay zieht Spieler mit interaktiven Dialogen, Quests und einem ersten spannenden Kampf in seinen Bann. Das dramatische Ende dieser Einführung – hinterlässt einen tiefen Eindruck.

Das Spiel entführt in die fesselnde Welt des Wuxia-Genres. Es ist ein tiefgehendes Eintauchen in Martial Arts, Romantik und traditionelle chinesische Philosophie. Mit dem klassischen Film-Feeling, in dem ein unerfahrener Neuling zum Helden aufsteigt, bietet es sowohl Nostalgie als auch Neuartigkeit.

Gameplay

Bei Wanderding Sword stehen rundenbasierte Kämpfe im Mittelpunkt, angereichert mit einer beeindruckenden Anzahl von Martial-Arts-Moves. Das Freundschaftssystem, ein Kernmechanismus, ermöglicht es Spielern, NPCs zu rekrutieren und so die Spielweise individuell zu gestalten. Einmalige Momente, wie das Verlassen eines Dungeons, um einen Freund in die Gruppe einzuladen, zeigen die Tiefe dieses Systems.

Die Beschreibung der Spielmechanik erfolgt schrittweise, wobei das komplexe System, insbesondere zu Beginn, herausfordernd sein kann. Trotz einiger Einführungsprobleme, die etwas Verwirrung stiften können, bietet das Spiel viel Potential für mehrere Durchläufe. Dazu gesellen sich zahlreiche Nebenquests. Während viele den traditionellen „Hole A und bringe es zu B“-Mechanismus bedienen, dienen sie doch dazu, das Spieluniversum besser kennenzulernen.

Grafik & Sound

Die HD2D-Optik ist beeindruckend. Details sind sorgfältig ausgearbeitet, und die Szenerien sind lebendig und atmosphärisch. Vergleiche mit Spielen wie „Octopath Traveler“ sind unvermeidlich, doch Wandering Sword setzt seinen eigenen Akzent. Hinzu kommt ein stimmiger Soundtrack, der die emotionale Tiefe des Spiels hervorhebt. Soundeffekte sind ebenfalls gut abgestimmt, ergänzen das Spielerlebnis und versetzen den Spieler in die Welt des Wuxia Genres.

Verschaffe dir mit den folgenden Video selbst einen Eindruck vom beeindruckenden Art-Style und dem einzigartigen Look des PC-Spiels.

Spielerfahrung in den ersten 3 Stunden

Die anfänglichen Stunden sind gekennzeichnet durch eine harmonische Mischung aus Storytelling, Kampf und Erkundung. Obwohl die Kämpfe zu Beginn etwas an strategischem Tiefgang vermissen lassen, kompensiert die fesselnde Story diesen Mangel.

Zusätzliche Features & Informationen

Mit über 20 Stunden Spielzeit bietet Wandering Sword ein umfangreiches Spielerlebnis. Der hohe Wiederspielwert und verschiedene Enden fügen zusätzliche Stunden hinzu. Die Veröffentlichung ist auf Steam für den 15. Sep. 2023 geplant und hier gibt es bereits eine aktive Community, die in Guides und Diskussionen tiefer in das Spiel eintaucht.

Fazit:

Wandering Sword ist ein packendes Abenteuer, das sowohl durch seine Atmosphäre als auch durch Gameplay-Tiefe überzeugt. Für Fans von RPGs, Martial Arts und klassischen Heldenreisen ist es ein absolutes Muss. Es bietet nicht nur visuellen Genuss, sondern auch eine tiefe narrative Erfahrung.

Wertung:

8,5 / 10

Autor: Jan