High Rise City im Test

High Rise City ist ein Stadtsimulationsspiel, wo du deine eigene Stadt aufbaust und auf die Infrastruktur und auf die Bürger Acht geben musst. Wer gerne Sim City spielt, wird sich auch auf dieses Spiel freuen. Ich habe dieses Spiel ausgetestet und möchte euch hier meine Meinung zum Spiel mitteilen:

Was mir gefallen hat:

In High Rise City kann man sich sehr schnell eine große komplexe Stadt aufbauen. Gerade für den Anfang ist es sehr motivierend, dass man fast schon eine komplette Stadt selber bauen kann innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten.Die Bürger haben verschiedene Anforderungen wie Strom- und Wasserversorgung, Müllentsorgung, Medizinische Versorgung und so weiter. Man würde jetzt annehmen, dass man bei den ganzen Werten den Überblick verliert. Jedoch schafft das Spiel mit einer klaren UI-Oberfläche dem Spieler schnell mitzuteilen, was gerade gefordert ist, sodass man sich nicht überfordert fühlt.

Anfangs habe ich versucht, das Spiel ohne Tutorial zu spielen, was ein großer Fehler war, weil ich gar nicht wusste, was ich überhaupt bauen muss. Folgt man aber dem Tutorial, wird man Schritt für Schritt an die Hand genommen und an die Game-Mechaniken eingeführt. Was mir weiterhin positiv aufgefallen ist, dass das Spiel verschiedene Schwierigkeiten hat. Sowohl Anfänger als auch jemand, der sich Herausforderungen wünscht, wird hier seinen Spaß finden. Natürlich wird das Spiel, je größer die Stadt ist, auch umso komplexer und herausfordernder. Man selber entscheidet aber das Pacing. Der Spieler entscheidet, wann und wo er etwas anbaut.

Aber wo das High Rise City am meisten überzeugt ist in der Flexibilität, welches es liefert. Ich kann zum Beispiel entscheiden wie lang und mit welchem Winkel die Straßen gebaut werden. Des Weiteren werden Straßenkreuzungen automatisch erstellt, man muss nur angeben, wo die Straßen verlaufen. Selbst bei Wasserrohrleitungen kann ich entscheiden, wo sie verlaufen und das alles in wenigen Klicks. Man kann Erhebungen im Boden oder Vertiefungen einbauen, und selbst die Häuser und Gebäude passen sich an die Umgebung an.

1 of 3

Schwächen vom Spiel:

Die größte Schwäche von High Rise City ist, dass sich die Steuerung des Spiels unintuitiv anfühlt. Das Navigieren mit der Maus ist manchmal sehr nervig. Außerdem öffnet sich die Toolbox, also die Oberfläche, von wo man die einzelnen Gebäude, Straßen und so weiter rauszieht, wenn man mit der Maus drüber fährt. Das Problem aber, dass sich das Spielfeld dann ab und zu bewegt, wenn ich die Maus bewege. Ich denke ein weiterer Schwachpunkt ist, dass das Spiel sehr viel Speicher und Rechenleistung benötigt. Das Spiel sieht sehr gut aus, jedoch circa 22 GB für ein Stadtsimulationsspiel herunterzuladen, tut schon weh. High Rise City findet ihr auf Steam.

Fazit:

Nichtsdestotrotz ist High Rise City ein sehr interessantes Spiel und eine Bereicherung in diesem Genre. Man kann sehr viel aufbauen und die Grenzen wirken nahezu grenzenlos. Ich denke, wenn man die Steuerung intuitiver gestalten und die Speichergröße reduzieren könnte, wird High Rise City selber in die Höhe steigen und ein noch besseres Spiel für die City-Builder-Community werden.

Wertung:

7 / 10