Das chaotische Partyspiel Dungeon Golf ist ab sofort im Early Access

Mal wieder Lust mit Freunden gemeinsam einen Partykracher zu spielen, bei dem man sich gegenseitig anschreit und an die Gurgel gehen will? Dann solltet ihr einen Blick auf das neu erschienene Spiel Dungeon Golf werfen. Der Multiplayer Titel vom Entwickler Ant Workshop ist heute in den Early Access gestartet und verspricht den Spielern actionreiche Golfpartien, in welchen sowohl Glück als auch Verstand eine tragende Rolle spielen. Es wird davon ausgegangen, dass das Spiel ungefähr 12 Monate im Early Access bleiben wird. Während dieser Zeit werden neue Charaktere, Goldkurse, Hindernisse und auch ganze Welten dem Spiel hinzugefügt. Bereits jetzt gibt es mit 8 Charakteren und 3 Welten mit jeweils 3 Goldkursen einiges zu tun.

Ich bin wirklich aufgeregt (und ein bisschen müde), dass ihr alle auf der Gamescom dabei sein könnt, wenn es darum geht, eure Golf-Quest-Ergebnisse zu übertreffen und zu lachen, wenn ihr eure Freunde zum hundertsten Mal vom Platz fegt. Es war eine verrückte Reise von einer Idee, während ich mit meiner Familie Minigolf spielte, bis hin zu Valve, die uns auf dem Next Fest und der Awesome Indies auf der Gamescom präsentierten. Wir können es kaum erwarten, euch alles zu zeigen, was als nächstes kommt! – Tony Gowland, Gründer von Ant Workshop

Dungeon Golf ist für 16,99€ auf Steam erhältlich. Um den Launch der Early Access gebührend zu feiern, gibt es in der ersten Woche ein Angebot von 20% auf das Spiel, wodurch Dungeon Golf derzeit nur 13,59€ auf Valves Plattform kostet.

Hier gibt es den Launch-Trailer von Dungeon Golf: