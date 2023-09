Honkai: Star Rail schlägt noch im Oktober 2023 auf der PlayStation auf

Noch eine Nachricht von der neuen State of Play. Das beliebte Spiel Honkai: Star Rail vom chinesischen Entwickler miHoYo erscheint noch im Oktober auf der PlayStation 5. Der genaue Releasetermin zum RPG, welches ursprünglich auf dem PC und mobilen Geräten erschien, ist der 11. Oktober 2023. Damit erscheint der Titel bereits in weniger als einem Monat. Honkai: Star Rail kann von diesem Datum an kostenlos auf die PlayStation 5 heruntergeladen werden. Geld verdient das Spiel hauptsächlich über sogenannte Gacha-Mechaniken, die Inhalte sind aber auch sonst komplett frei zugänglich. Freut ihr euch schon darauf, den Titel endlich auf eurer PlayStation spielen zu können oder ist Honkai: Star Rail nicht für euch?

Honkai: Star Rail ist ein brandneuer Weltraum-Fantasy-RPG-Titel mit einer Reise durch riesige, unbekannte Welten. Das Spiel bietet Fantasy-Elemente mit Mythen und Legenden, die in die Weltraum-Science-Fiction-Geschichte integriert sind. Kombiniert mit dem intuitiven rundenbasierten Kampfsystem, großen Karten mit Labyrinthen und einer fesselnden Geschichte, komponieren sie zusammen eine interstellare Melodie voller Überraschungen und lohnender Erfahrungen, die im ganzen Universum widerhallen!

Hier gibt es den neuen Trailer zu Honkai: Star Rail: