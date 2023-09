The Gloom Below: Kostenloser DLC für The Chant ist ab sofort erhältlich

The Gloom Below fügt zusätzliche Informationen, verbesserte Fähigkeiten, neue Waffen und einige neue Feinde sowie einen deutlichen Schwerpunkt auf die Kampf- und Action-Elemente des Spiels, was den Spielern viele weitere Stunden düsteren Vergnügens beschert.

Dieser DLC ist für alle Besitzer des Hauptspiels auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) kostenlos erhältlich. Allerdings muss er manuell eingelöst werden und wird nicht automatisch aktualisiert. Vollständige Anweisungen werden auf den entsprechenden Store-Seiten zu finden sein.

Zusätzlich erhält das Hauptspiel The Chant heute einen umfangreichen Upgrade-Patch, der bedeutende Änderungen und Verbesserungen enthält, darunter:

Verbesserte KI: Die Gegner sind jetzt aufmerksamer und reaktionsschneller, was die Begegnungen herausfordernder und spannender macht. Außerdem können die Feinde die Spieler jetzt weiter verfolgen.

Die Spieler können nun ein verfeinertes Kampfsystem erleben, mit einem flüssigeren und reaktionsschnelleren Auto-Targeting und einer präziseren Kollisionsmechanik für Spieler- und Feindangriffe, was zu einem intensiveren und angenehmeren Kampferlebnis führt. Überarbeitetes „Mind Body Spirit“ Erfahrungs-System : Die Gegner werden nun in drei verschiedene Typen eingeteilt: Geist, Körper oder Seele. Spieler erhalten Erfahrung in diesen Kategorien, indem sie die entsprechenden Feindtypen besiegen. Waffen und Fähigkeiten verursachen mehr Schaden, wenn sie mit der gleichen Feindklasse übereinstimmen. Außerdem sind die Gesundheitsanzeigen der Gegner je nach Erfahrungstyp farblich gekennzeichnet, was dem Spieler bei strategischen Entscheidungen hilft.

Um die Veröffentlichung von The Gloom Below zu feiern, wird das Hauptspiel The Chant ab sofort dauerhaft zu einem vergünstigten Preis angeboten und bietet damit die beste Gelegenheit, in die kosmischen Schrecken einzutauchen!

Was ist The Chant?

The Chant spielt auf einer abgelegenen spirituellen Insel und konfrontiert die Spieler mit einer Vielzahl kosmischer Schrecken, nachdem ein Gruppenritual schrecklich schief gelaufen ist und sich ein Tor in eine Dimension kosmischen Schreckens namens „The Gloom“ geöffnet hat.

Diese Dimension ernährt sich von negativer Energie und beginnt, einen in den Wahnsinn zu treiben, indem es die eigenen Ängste und Befürchtungen ausnutzt und sich als interdimensionale Kreaturen manifestiert: Man begibt sich auf eine Reise des psychedelischen Horrors, wie man sie noch nie erlebt hat.

Aber es ist noch nicht alles verloren. Nur wer die Geheimnisse eines New-Age-Kults aus den 1970er Jahren enträtseln und gleichzeitig seinen Geist, Körper und Seele stärkt, kann den Chant umkehren und vermeiden, für immer in der Finsternis gefangen zu sein.