Warhavens WEBTOON Serie ist ab sofort verfügbar

Spiele werde heutzutage oftmals nicht nur alleinstehend veröffentlicht, sondern werden auch mithilfe von weiteren Begleitmedien vermarktet. Hierzu zählen zum Beispiel Brettspiele, Merchandise oder auch Comics. Das kommende PVP-Kriegsspiel im Mittelalter-Fantasy-Stil mit dem Namen Warhaven, hat nun eine solche Praxis in die Tat umgesetzt und einen sogenannten WEBTOON zum Spiel veröffentlicht. Die Reihe wird vom Künstler Sehoon Kim verfasst und soll aus 10 Episoden bestehen. Im Comic auf WEBTOON bekommen wir erstmals einen kleinen Blick in die reichhaltige Geschichte von Warhaven und verfolgen den Protagonisten Gillum Lee bei seinen Abenteuern in dieser Fantasy-Welt. Die erste Episode ist bereits frei auf der Online-Plattform zugänglich. Jeden Montag wird eine neue Episode erscheinen.

Die fesselnde Geschichte der ersten Episode dreht sich um Gillum Lee, einen gewöhnlichen Mann in der realen Welt, der sich plötzlich auf dem turbulenten Schlachtfeld der Unsterblichen wiederfindet und den schwertschwingenden Krieger Blade verkörpert. In dieser seltsamen neuen Welt trifft er auf Verbündete und Gegner gleichermaßen und kämpft unerbittlich, um das rätselhafte Reich Warhaven zu erreichen und die Wünsche seines rachsüchtigen Herzens zu erfüllen.

Warhaven erscheint am 21. September 2023 im Early Access exklusiv auf Steam. Das Spiel kann bereits der Steam-Wunschliste hinzugefügt werden. Einen neuen Trailer zum Spiel gab es erst kürzlich auf der Opening Night Live bei der Gamescom in Köln. Hier gibt es den neuen Trailer auf YouTube:

Mehr zum Warhaven Entwickler Nexon:

Nexon ist ein führendes Unternehmen im Bereich der globalen Unterhaltung mit einem Portfolio erfolgreicher Spiele-Franchises, die von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt werden. Das geistige Eigentum von Nexon umfasst mehr als 10 virtuelle Welten – tief in die Welt eintauchende Online-Multiplayer-Spiele, die durch einen erstklassigen Live-Betrieb unterstützt werden. Nexon verfügt über die einzigartige Fähigkeit, weltweit anerkannte Franchises zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die seit Jahrzehnten von mehreren Generationen von Spielern gespielt werden.

Gegründet im Jahr 1994, NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO) ist ein Unternehmen, das sich mit der Produktion, Entwicklung und dem Betrieb von Online-Spielen und virtuellen Welten beschäftigt. Nexon wurde im Dezember 2011 erstmals an der Tokioter Börse notiert, 2015 wurde es in den JPX400 aufgenommen und 2017 in den Nikkei Stock Index 300 aufgenommen. Im Jahr 2020 wurde Nexon in den Nikkei 225 aufgenommen. Nexon hat derzeit mehr als 50 Live-Spiele in mehr als 190 Ländern auf PC, Konsole und Mobile. Zu den wichtigsten Spiele-Franchises gehören MapleStory, KartRider und Dungeon&Fighter. Im Jahr 2021 schloss Nexon die Übernahme von Embark Studios AB ab, einem Unternehmen mit Sitz in Stockholm, Schweden, das mehrere Projekte zur weltweiten Veröffentlichung entwickelt.

Nexon Film and Television, eine 2021 gegründete Abteilung des Unternehmens, widmet sich der Ausweitung der globalen Nexon-Franchises auf neue Plattformen, die ein breiteres und tieferes Engagement des Publikums für die Nexon-IP fördern, vor allem auch in unserem Kerngeschäft Gaming.