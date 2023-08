gamescom 2023 – Einer der besten Shooter für den PC wird mit Killing Floor 3 fortgesetzt

Shooter-Fans wird Killing Floor sicherlich ein Begriff sein. Der erste Teil des beliebten Action-Franchise erschien 2009 und wurde 2016 mit Killing Floor 2 auf PC und Konsolen fortgesetzt. Neben Little Nightmares 3 wurde nun auf der Gamescom mit Killing Floor 3 der neuste Teil von Tripwire Interactives Koop-Shooter-Reihe bekanntgegeben. Viel Gameplay ist im Ankündigungstrailer noch nicht zu sehen, dafür zeigen uns die Entwickler die Monster, welchen wir uns Spiel stellen müssen. Diese Mischung aus Maschinen und Zombies werden, wie in der Reihe üblich, vermutlich in Scharen auf die Spieler stürmen und dafür sorgen, dass wir mithilfe unserer Waffen einen Weg durch die unheimliche Welt von Killing Floor 3 finden müssen.

Ein Releasetermin wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Auf der Steam Seite ist lediglich „bald verfügbar“ zu lesen, was entweder für einen Release im nächsten Jahr oder darüber hinaus spricht. Eine Veröffentlichung in diesem Jahr scheint unwahrscheinlich. Zumindest steht aber fest, dass das Spiel neben dem PC auch für PlayStation 5, wie auch Xbox Series X|S erscheinen wird.

Auf Steam ist weiterhin folgende Beschreibung zum Spiel zu finden: