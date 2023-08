gamescom 2023 – Assassin’s Creed Mirage präsentiert sich mit arabischer Synchronisation und einem neuen Trailer

Dass Assassin’s Creed Mirage auf der Gamescom einen neuen Trailer bekommen wird, stand bereits vor der Opening Night Live statt. Mit einem Trailer, welcher zum ersten Mal die arabische Synchronfassung präsentiert, haben aber die wenigsten gerechnet. Unter dem Namen „Die Runde Stadt von Bagdad“ zeigt das Video auf dem Livestream aber nicht nur Zwischensequenzen, sondern setzt die offene Welt des Spiels in den Fokus. Wie auch in anderen Teilen der Reihe, zeigt sich Bagdad als detaillierte Stadt voller Leben und Einwohner mit eigenem Willen. Anders als jedoch bei den Vorgängern Assassin’s Creed Valhalla oder Assassin’s Creed Origins findet das Abenteuer wieder in einer einzelnen Stadt statt. Auch wurden die RPG-Elemente deutlich zurückgefahren und mit einem klassischen Action-Adventure ersetzt. So gilt es wieder Gegner mit verschiedenen Stealth-Attacken zu töten und auf den Häusern der schönen Stadt nach Aussichtspunkten zu suchen.

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 05. Oktober 2023 für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox One. Vorbestellungen sind bereits über die verschiedenen Plattformen möglich. Als Vorbestellerbonus könnt ihr euch die Mission „The Forty Thieves“ sichern. Ob diese Quest später auch für andere Spieler erhältlich sein wird, wurde noch nicht bestätigt.

Mehr zur Geschichte des Spiels von Ubisoft selbst: