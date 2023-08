Cosori Dual Blaze Heißluftfritteuse im Test

Zocker haben Hunger und Zocker sollten auch auf ihre Gesundheit achten. Es muss ja nicht immer nur Fast-Food sein. In unserem Hardware-Test schauen wir uns diesmal die Cosori Dual Blaze Heißluftfritteuse genauer an. Wie wir schon erwähnt haben dürfen wir dank unserer Partner auch auf andere Geräte aus dem Bereich Elektronik und Co. ein Auge werfen und unsere Eindrücke mitteilen.

Bei der Cosori Dual Blaze Heißluftfritteuse handelt es sich nicht um eine herkömmliche Fritteuse. Die Dual Blaze verfügt über zwei Heizelemente, die durch die patentierte und automatische Temperaturregelung eine Anpassung der Temperatur in Echtzeit ermöglicht. Ihr müsst also nicht mehr kurz nachschauen oder eure Pommes während des Garvorgangs schütteln oder Fleisch umdrehen.

Grosser Garkorb

Der große 6,4 Liter Garkorb sorgt für eine Menge Fassungsvermögen und ist für Familien von vier bis sechs Personen konzipiert. Ausgestattet mit einer Knusperplatte gibt es auch immer hervorragende Ergebnisse beim Braten oder einem Hähnchen. Die verschiedenen Programme sorgen für Abwechslung und bringen immer die perfekte Temperatur und Laufzeit mit. Insgesamt erwarten euch satte 12 vorprogrammierte Einstellungen, die per Touchscreen aktiviert werden können.

Natürlich ist auch eine manuelle Zubereitung möglich. So kann die Temperatur von 75 bis 205 Grad und die Zubereitunszeit bis zu 60 Minuten eingestellt werden. Starke 1700 Watt bringen genügend Leistung mit um perfekte Ergebnisse bei den Mahlzeiten zu bekommen. Bei unserem ersten Test haben wir das Fischprogramm probiert und Seelachsfilets zubereitet. Wir waren sehr gespannt ob die Panade knackig gebraten wird und wie der Fisch am Ende der Garzeit geworden ist. Das Ergebnis hat uns wirklich überrascht. Ohne einen Tropfen Öl hatten wir ein perfektes Ergebnis und eine knackige Panade dazu. Günstige Fritteusen findet ihr hier.

Cosori bietet Cool-Touch Griffe

Des weiteren haben wir dann selbstgemachte Frikadellen probiert. Auch hier waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis und würden es immer wieder probieren. Auch Pommes sind wie gemacht für die Cosori Dual Blaze Heißluftfritteuse. Ist die Fritteuse fertig mit ihrem Garvorgang gibt es einen Signalton und es darf gespeist werden. Der Antihaft-Frittierkorb aus reinem Aluminium speichert die dreifache Menge an Hitze, wodurch sich die Garzeit verringert.

Dank des Cool-Touch Griffes müsst ihr euch auch keine Sorgen vor Verbrennungen machen. Um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen verfügt die Cosori Dual Blaze Heißluftfritteuse über eine intelligente Steuerung via App oder Sprachsteuerung. So könnt ihr sie mit Alexa oder Google Assistent benutzen und habt so eure persönliche Küchenhilfe. Das hat in unserem Test super geklappt und spart auch eine Menge Zeit.

Unser Fazit zur Cosori Dual Blaze Heißluftfritteuse fällt absolut positiv auf. Cosori bringt eine Menge Funktionen mit die euch das Zubereiten von Speisen deutlich vereinfacht. Außerdem gibt es weniger fett als vorher und das Essen wird schonend gegart. Und wenn man nach einer langen Zockersession Hunger verspürt müsst ihr nur den Garkorb mit euren gewünschten Speisen füllen und zweimal einen Knopf drücken und könnt den Controller direkt wieder in die Hand nehmen. Wir wünschen allen einen guten Appetit.