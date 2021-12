The Game Awards 2021 – Es geht weiter

Jetzt ein düsterer, mittelalterlich angehauchter Trailer. Ein kahlköpfiger Man hält einen Monolog, während im Hintergrund immerwieder Kampfszenen durchblitzen. Das kann nur Warhammer sein. Vermintide Warrior Priest ist jetzt auf PC und Xbox und im Januar 2022 auch auf PS4 verfügbar.

Schauspielerin Ming-Na Wen, die die Fennec Shand in Disneys ‚The Mandalorian‘ spielt, kürt den Gewinner der Kategorie ‚Best Narrative‘. Marvel’s Guardians of the Galaxy gewinnen zurecht den Titel.

Breath of the Wild Vibes bringt der nächste Titel mit. Eine Protagonistin, die sich offensichtlich in Tiere verwandeln kann erkundet in ‚Tchia a Game inspired by New Caledonia‘ eine friedlich wirkende Insel. Das Spiel soll im Frühjahr 2022 für PS4, PS5 und auf PC über den Epic Gamestore erscheinen.

Goeff Keighley kündigt Rocksteadys neuesten Titel zum Suicide Squad Franchise an. Director Amanda Waller, die offensichtlich die weibliche Variante von Nick Fury sein soll, unterbricht Keighley. Es folgt ein Trailer. Deadshot, Harley Quinn und weitere Antagonisten sind zu sehen.

Es geht heiß her. Wenn das Spiel hält, was der Trailer verspricht, geht 2022 weiter, wie das aktuelle Jahr geendet hat: mit brachialer Superhelden Action. Suicide Squad erscheint 2022 auf PC, PS5 und Xbox Seties X/S.

World Premiere. Forspoken steht auf meiner Liste der 2022 Must Haves ganz oben. Es folgt ein Trailer. Das Spiel wird von Trailer zu Trailer epischer. Forspoken erscheint am 24.Mai 2022.

Trailer um Trailer, dieses Jahr fahren die Gameawardsgroße Geschütze auf. Nur Nintendo fehlt mir persönlich noch. Nekrons gegen Space Marines verkloppen sich im Trailer, Warhammer scheint dieses Jahr enorm vertreten zu sein. 2022 geht’s auf PS5 und Xbox los.

Was ich irgendwie garnicht so sehr auf dem Schirm hatte, was das Saints Row Reboot. Das hat sich mit dem nun folgenden Trailer geändert. Der hat’s nämlich in sich. Bunt und sich selbst nicht ernst nehmend – so mochte ich die Franchise schon immer. Mit den neuen Konsolen im Rücken läuft’s hoffentlich auch grafisch rund. Der 23.08.2022 wird als Release angepeilt.

Fallguys erhält offenbar passend zur Weihnachtszeit neuen Content von A Nightmare before Christmas. Und auch Bomberman und andere konnte ich im Trailer entdecken. 50% Rabatt laden dann auch den letzten zum Kauf ein.

Wer sich auch gefragt hat, warum Spiele um Mechs zu kurz kommen, wird mit Mech Arena sicher befriedigt. Sessions Diana von Riot Games sieht in einem kurzen Teaser ganz schick aus. Und natürlich kommt auch der Sport nicht zu kurz. Paul George von der NBA betritt die Bühne nach einer kurzen Werbung für Western Digital und kürt das ‚Best Action Game‘. Doug Bowser nimmt den Titel für Samus Aran aus Metroid Dread entgegen und hält eine Rede, die jnter anderem Mercury Steam für die gute Zusammenarbeit dankt.

Dune scheint in einem Rendertrailer ein furioses Comeback zu versprechen. Nachdem der Film bereits begeistern konnte, wird wohl das Spiel die Franchise 2022 fortführen. Fans des gepflegten Lootshooter werden mit Tiny Tinas Wonderland auf ihre Kosten kommen. Oder? Der Trailer sieht schwer nach Dungeons and Dragons auf irgendeiner Designerdroge aus. Aber so wild und verrückt wie Gearbox‘ Interpretation eines klassischen Rollenspiels aussieht, erwartet uns hier sicher wieder ein Hit. Grafisch weiß es jedenfalls jetzt schon zu öberzeugen. Welcome to the Wonderlands am 25.März 2022 – damit ist mein Terminkalender fär das ershe Halbjahr jetzt schon überfüllt.

Und da geht’s auch schon mit einem Indietitel weiter. Among Us VR. Na wer’s braucht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Eine weitere World Premiere folgt. Oh, davon hab ich schon viel Footage gesehen. Musikalisch ist der Trailer zu DokeV auf jeden Fall. Ich hab’s schon auf dem Schirm.

Mihoyo dürfte vielen ekn Begriff sein. Genshin Impact zeigt in einem Trailer neue AddOns zu dem offensichtlich sehr erfolgreichen Franchise. Playstation – und PC Besitzer freuen sich sicher. Auf Ableger für Xbox oder Nintendo Switch warten wir vergebens.

Was kommt jetzt? Von Steel Rising hab ich noch nicht viel gehört, es sieht jedoch interessant aus. Allerdings reiht sich das gesehene Material in die vielen Rendertrailer ein. Juni 2022 wird’s wohl erscheinen.

Als 90er PC Spieler und Ego Shooter Fan dürfte Metal Hellslinger wohl definitiv ganz oben auf meine Liste kommen. Der Soundtrack tut sein übriges dazu. Ein krasser Kontrast dazu ist die Musik des nächsten Trailer. Rocket League Side Swipe hat eine Electro – Version von Van Halens Jump.