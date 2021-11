Nachdem wir uns in den letzten Podcast Folgen stark auf Interviews fokussiert haben, wird es mal wieder Zeit für ein längeres Gespräch. Gemeinsam mit unserem Chefredakteur Markus geht es in der neuen Folge um das Thema „PlayStation 5 vs. Xbox Series X – Welche Konsole ist eigentlich der wahre Gewinner?“. Wir beleuchten die verschiedenen Vorteile beider Konsolen, gehen aber auch auf einige Streitthemen ein. Auch unsere Meinung zu Gamestops Xbox Mini Fridge Aktion findet in einem kleinen Abschnitt Anklang. Was euch sonst noch alles erwartet findet ihr am besten selbst heraus!

