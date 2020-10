Die Fünf Besten Games PlayStation 4 Für Ein Wirklich Einzigartiges Date

Die besten Flirt-Treffs findest du als Zocker mit Leib und Seele im Internet. Dort kannst du andere Singles kennenlernen, die ihre Freizeit, genau wie du, am liebsten vor dem Computer verbringen und dort gemeinsam im Teamspeak als Helden unterwegs sind, um die Welt vor den dunklen Mächten zu schützen.

Hast du erst einmal eine Partnerin kennengelernt, muss es gerade in Corona-Zeiten nicht gleich zu einem realen Treffen kommen. Vor allem Gamer treffen sich sowieso gerne virtuell und in Teamspielen kann man ganz einfach und spielerisch herausfinden, wie gut man auch in Stresssituationen zueinander passt. Hier sind die Top 5 Videospiele, die von Partnerbörsen im Vergleich für eine andere Art des ersten Dates mit einem anderen Spieler empfohlen werden.

Mortal Kombat X – Manchmal auf gegeneinander statt miteinander

Mortal Kombat ist an Street Fighter angelehnt und weißt auch gewisse Ähnlichkeiten zu Dead or Alive auf. Bei diesem Spiel kämpft man in der Regel gegen andere Charaktere im Rahmen einer Story. Grundhintergrund zu den Kämpfen ist die Outworld, die die Erde besiedeln und die Menschen versklaven möchte. Die Erdenbürger lassen sich dies allerdings nicht einfach so gefallen und aus diesem Grund erscheinen die Charaktere, die im Mortal Kombat, also im tödlichen Kampf, gegen die Feinde antreten. Zu den bekanntesten Charakteren zählen Scorpion, Rayden, Sonja Blade und viele weitere. Gemeinsam mit deinem Flirtpartner kannst du hier gegen die dunklen Mächte antreten und den Storymodus zusammen durchzocken. Alternativ kannst du auch direkt gegen deinen Chatpartner antreten. Vielleicht kannst du ihn oder sie ja mit Spezialattacken beeindrucken oder aber lässt auch den anderen mal gewinnen.

Star Wars Battlefront II – Erst battlen dann küssen

Star Wars ist selbst denen ein Begriff, die noch nicht allzu lange zocken. Sollte dein Traumpartner also noch nicht allzu viel Erfahrung in diesem Bereich haben, kannst du ihn oder sie sehr gut damit vertraut machen, indem ihr mit Star Wars Battlefront II startet. Vielleicht wollte ihr auch mit der bekannten Filmreihe beginnen. Jeder möchte doch so eine schöne Liebe wie Anakin Skywalker und Padme Amidala. Andere Verliebte zu sehen, macht auch gleich selbst Lust auf mehr. Anschließend könnt ihr gemeinsam in die Rollen dieser beiden, Jedis und vielen weiteren schlüpfen und gemeinsam im Universum mit eurem Milleniumfalken das Weltall unsicher machen. Wenn das nicht mal eine andere Form einer Urlaubsreise ist.

Uncharted Series – Abenteuer in 3D

Die Uncharted Serie ist schon lange beliebt bei Gamers der Playstation. Hier kannst du nicht nur ein Spiel zocken, sondern gleich mehrere Teile mit aufeinander aufbauenden Geschichten. Vor allem Teil zwei dürfte für Singles interessant sein, denn hier werden Nate und Elena ein Paar. Hoffentlich haben wir an dieser Stelle nicht schon zu viel gespoilert. Aber nette Liebessequenzen dürften jedem Zocker einen guten Moment bieten, um mal vorsichtig einen Arm um die Angebetete zu legen oder so wie der Charakter im Spiel auch das Wagnis eines ersten Kusses einzugehen. Keine Sorge, bevor es soweit ist, könnt ihr euch erst einmal gemeinsam in diesem Adventure Game beweisen und zusammen knifflige Rätsel lösen und euch auch abwechseln, wenn einer von euch bei einer Mission versagt und sein virtuelles Leben eingebüßt hat. Am besten beginnt ihr mit Teil eins und geht gemeinsam auf die Suche nach dem verschollenen Schatz ehe ihr später auf die Suche nach dem heiligen Cintamani-Stein geht oder in den Jemen reist.

Injustice 2 – Gerechtigkeit für die Liebe

Hier hoffen wir, dass zwischen dir und deiner Liebsten kein dicker Streit über Marvel und DC ausbricht, denn Injustice 2 baut auf dem DC-Universum auf und nutzt dessen Charaktere. Sollte Marvel bevorzugt werden, dann lade ihn oder sie doch einfach ein, im Anschluss gemeinsam ein paar Marvel-Filme zu schauen und Popcorn dabei zu naschen. Anschließend kann man sich immer noch gegenseitig vernaschen. Bei Injustice 2 kannst du auch wie bei Mortal Kombat direkt gegen andere Figuren kämpfen. Entweder im Storymodus oder aber auch gegen deinen Partner in spe. Das lustige an dem Spiel, was vor allem Frauen gefallen dürfte, sind die verschiedenen Kostüme, die man sich für seine Spielfiguren erspielen kann. Als Frau dürfte man sich wohl besonders für Wonder Woman interessieren.

Hidden Agenda – Und geheime Vorhaben für den ersten Kuss

Hidden Agenda dürfte all denen gefallen, die sich auch für schwedische Krimis interessieren. Damit lockst du also auch Leseratten vor den heimischen PC. Gemeinsam geht ihr als Detektivin und Staatsanwältin auf die Mission, um einen Serienmörder ausfindig zu machen und zu entlarven. Das Tolle an dem Spiel sind nicht nur die spannungsgeladenen Momente, sondern auch die Möglichkeiten, welche man hat, in das Spielgeschehen einzugreifen. So kann man sich etwa entscheiden, ob am Anfang des Spieles auf eine virtuelle Person geschossen wird. Solche Entscheidungen wirken sich dann auf den weiteren Spielverlauf aus und auch auf das Ende, was bedeutet, dass man das Spiel auch mehrmals spielen kann und verschiedene Schlusssequenzen damit freischaltet. Durch solche Spielfragen lernt man auch den anderen besser kennen, wenn es um ethische und moralische Angelegenheiten geht.

Denke für dein erstes virtuelles Date daran, dass ihr gemeinsam eine Mission habt, egal ob ihr zusammen auf dem Sofa sitzt oder im Teamspeak miteinander verbunden seid. Macht auf jeden Fall eine partnerschaftliche Aktion daraus. Zocker mit Herzblut können auch gerne kleine Wetten eingehen, zum Beispiel: „Wer die nächste Mission gewinnt, der lädt den anderen auf einen Kaffee ein.“ Hier bietet sich auch ein Kinobesuch für Star Wars oder dergleichen an.

Je nach Spiel kannst du andere Charaktere auch küssen. Wenn du also schüchtern bist, dann tut es für den Anfang vielleicht auch ein virtueller Kuss, mit dem du deine Zuneigung zeigen kannst.