NewsPCPlayStation 5

Marvel Tokon Fighting Souls – Veröffentlichkeitsdatum

von Micha
von Micha 0 Kommentar/Kommentare:

Auf dem State of Play kündigt Playstation und Arc System Works das Releasedatum von Marvel Tokon Fighting Souls an. Zusätzlich werden noch drei neue Kämpfer enthüllt.

Das neue Marvel Fighting Game erscheint am 6. Augustin. Zusätzlich wurde neue Team X-Men vorgestellt:

  • Storm – Anführerin des Teams. Eine Mutantin, die die Kräfte der Natur wie Wind und Blitz nach Belieben beherrscht.
  • Magik – Eine junge Mutantin, die sowohl in Magie als auch im Umgang mit dem Schwert, dem sogenannten Seelenschwert, äußerst versiert ist.
  • Wolverine – Von Kämpfen gezeichnet, aber ungebrochen, kämpft er mit seinen Adamantium-Klauen an der Seite der jungen X-Men.
  • Danger – Die KI des Danger Room, der einst von den X-Men für Trainingszwecke genutzt wurde und nun Autonomie erlangt und physische Gestalt angenommen hat.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Marvel Tokon: Fighting Souls erscheint am 6 August 2026 für Playstation 5 und PC.

Capcom Fanboy. Fighting Game Fan. Auf Youtube und Twitch als GameBryg unterwegs

Das wirst Du auch mögen:

Skate Story im Test – Ein digitaler Trip,...

Anima: Gate of Memories I&II Remaster im Test...

Neon Inferno im Test – Modernes Retro Feeling

Street Fighter 6 – Alex Trailer

Granblue Fantasy Versus Rising – Ilsa Trailer

Balkon-Solarstrom-Leitfaden für Erstinstallateure

2XKO – Season 1 geht an den Start

Fatal Fury City of the Wolves – Season...

Starkes Gaming-Headset zum kleinen Preis: Mein Test des...

Welche Eigenschaften bei Saugrobotern zu beachten sind

Laß einen Kommentar da:

Speichere meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich kommentiere.