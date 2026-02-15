Marvel Tokon Fighting Souls – Veröffentlichkeitsdatum

Auf dem State of Play kündigt Playstation und Arc System Works das Releasedatum von Marvel Tokon Fighting Souls an. Zusätzlich werden noch drei neue Kämpfer enthüllt.

Das neue Marvel Fighting Game erscheint am 6. Augustin. Zusätzlich wurde neue Team X-Men vorgestellt:

Storm – Anführerin des Teams. Eine Mutantin, die die Kräfte der Natur wie Wind und Blitz nach Belieben beherrscht.

– Anführerin des Teams. Eine Mutantin, die die Kräfte der Natur wie Wind und Blitz nach Belieben beherrscht. Magik – Eine junge Mutantin, die sowohl in Magie als auch im Umgang mit dem Schwert, dem sogenannten Seelenschwert, äußerst versiert ist.

– Eine junge Mutantin, die sowohl in Magie als auch im Umgang mit dem Schwert, dem sogenannten Seelenschwert, äußerst versiert ist. Wolverine – Von Kämpfen gezeichnet, aber ungebrochen, kämpft er mit seinen Adamantium-Klauen an der Seite der jungen X-Men.

– Von Kämpfen gezeichnet, aber ungebrochen, kämpft er mit seinen Adamantium-Klauen an der Seite der jungen X-Men. Danger – Die KI des Danger Room, der einst von den X-Men für Trainingszwecke genutzt wurde und nun Autonomie erlangt und physische Gestalt angenommen hat.

Marvel Tokon: Fighting Souls

