Die Legende der Steinkrieger 03 – Manga-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics und Mangas aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics und Mangas. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Die Legende der Steinkrieger 03.

Erscheinungsdatum 12.02.2026 Zeichner Iroha Kohinata Autor Iroha Kohinata Format Softcover Seitenanzahl 184 Preis 8,00 €

Die Legende der Steinkrieger 03 knüpft nahtlos an die Entwicklungen des zweiten Bandes an und macht sehr schnell klar, dass die Reihe ihren eingeschlagenen Weg nicht verlassen möchte. Schon nach den ersten Seiten wird deutlich, dass sich an den grundsätzlichen Stärken und Schwächen wenig verändert hat. Stattdessen wird alles weiter zugespitzt. Die Welt wird komplexer, die Konflikte vielschichtiger und die Handlung verlangt ihren Lesern mehr Aufmerksamkeit ab als zuvor.

Gleichzeitig schwingt von Beginn an das Versprechen mit, dass sich die geduldige Lektüre auszahlen könnte. Die Geschichte wirkt größer gedacht, ambitionierter und entschlossener, ihre Figuren in immer schwierigere Situationen zu treiben. Wer bereits mit Band zwei vertraut ist, merkt schnell, dass dieser dritte Teil weniger erklärt, sondern vielmehr voraussetzt und genau daraus seine Spannung zieht.

Danke an den Loewe Verlag für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Nach langem Zögern entschließt sich die verbündete Provinz Enami endlich, dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Mizuho beizustehen. Für Isaza ist es eine schicksalhafte Rückkehr, als er erstmals seit Jahren wieder den Boden seiner Heimat betritt, während die entschlossenen Truppen Enamis gemeinsam mit der übermenschlichen Stärke Yachihos das Blatt zu wenden scheinen und der Sieg plötzlich zum Greifen nah wirkt. Doch während auf den Schlachtfeldern neue Hoffnung aufkeimt, braut sich im Schatten bereits Unheil zusammen. Verrat in den eigenen Reihen und längst vergessene Verschwörungen gewinnen an Macht und lassen Isazas neu erwachte Zuversicht schneller schwinden, als sie entstanden ist.

Nach den politischen und strategischen Weichenstellungen des vorherigen Bandes geraten die Ereignisse nun deutlich stärker in Bewegung. Die Konflikte zwischen den einzelnen Parteien spitzen sich zu und die Steinkrieger selbst rücken wieder stärker in den Fokus. Alte Allianzen werden auf die Probe gestellt, neue Fronten entstehen und persönliche Entscheidungen haben spürbare Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Geschichte.

Dabei wird die Handlung zunehmend komplexer. Nicht jede Motivation wird sofort offengelegt und manche Entwicklungen erschließen sich erst mit etwas Abstand. Gleichzeitig sorgt der deutlich erhöhte Actionanteil dafür, dass der Manga nie träge wirkt. Die Kämpfe sind härter, häufiger und visuell eindrucksvoll inszeniert. Sie dienen nicht nur als Schauwert, sondern treiben die Geschichte konsequent voran. Besonders gegen Ende zieht das Tempo noch einmal spürbar an und mündet in einem Finale, das neugierig auf die Fortsetzung macht

Zeichnungen:

Zeichnerisch bleibt Die Legende der Steinkrieger 03 auf dem Niveau der Vorgänger. Die klare Linienführung und die detailreichen Hintergründe sorgen weiterhin für eine glaubwürdige und lebendige Welt. Gerade in ruhigeren Momenten kann die Atmosphäre gut wirken und das Worldbuilding kommt erneut zur Geltung.

Die größte Stärke der Zeichnungen liegt jedoch eindeutig in den Actionsequenzen. Diese sind dynamisch aufgebaut, übersichtlich choreografiert und vermitteln die Wucht der Kämpfe sehr überzeugend. Zwar bleibt das Figurendesign stellenweise etwas generisch, doch fällt dieser Punkt im dritten Band weniger ins Gewicht, da die Inszenierung insgesamt sicherer und selbstbewusster wirkt als zuvor.

Fazit zu Die Legende der Steinkrieger 03 :

Die Legende der Steinkrieger 03 macht genau das, was man nach dem zweiten Band erwarten durfte. Es bleibt bei den bekannten Problemen, vor allem bei der zunehmenden Komplexität der Handlung, die nicht immer leicht zugänglich ist. Gleichzeitig bleiben aber auch die positiven Seiten erhalten und werden sogar ausgebaut. Die Welt wirkt durchdachter, die Konflikte gewichtiger und die Action deutlich präsenter.

Besonders das Ende ist ein klares Highlight. Es fühlt sich wie ein Wendepunkt an und schafft es, echte Vorfreude auf den nächsten Band zu wecken. Wer sich bereits auf den Stil und die Erzählweise der Reihe eingelassen hat, wird auch hier gut abgeholt. Für Neueinsteiger ist Band drei weniger geeignet, für Fans jedoch eine konsequente und spannende Fortsetzung, die zeigt, dass in dieser Geschichte noch einiges an Potenzial steckt.