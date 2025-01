Ninja Gaiden 2 Black angekündigt!

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja Games kündigen ein Remake zu Ninja Gaiden 2 an. Ninja Gaiden 2 Black kombiniert Ninja Gaiden 2 und die extra Inhalte von der Sigma Version.



Schlüpfen Sie in die Rolle von Ryu Hayabusa, einem Ninja, der das legendäre „Drachenschwert“ geerbt hat, und nehmen Sie an Kämpfen auf der ganzen Welt teil – in dieser grafischen Neuauflage des beliebten Hochgeschwindigkeits-Ninja-Actiontitels, der nach 15 Jahren zurückkehrt!

Die Welt von NINJA GAIDEN II in neuem Gewand und mit beeindruckender Grafik! – Die Schauplätze, Charaktere, Effekte und die Beleuchtung wurden komplett überarbeitet und neu gemastert, um eine realistische Grafik zu bieten. Die Unreal Engine 5 wurde eingesetzt, um atemberaubende Grafiken der aktuellen Generation zu erstellen, die es dem Spieler ermöglichen, noch tiefer in die Welt der Geschichte einzutauchen.

– Gore-Elemente wie Zerstückelungen und Blut wurden überarbeitet, um das Action-Erlebnis zu verbessern. Die Spieler können rasante, gewalttätige Action mit einer Vielzahl von Waffen und Techniken genießen, darunter japanische Schwerter, Shuriken, Kusari-Gamas und Tonfas. Zusätzliche Charaktere, Modus für Anfänger und Elemente aus späteren Spin-off-Titeln sind ebenfalls enthalten! – Dieses Remaster enthält zusätzliche Elemente aus Spin-Off-Titeln, die nach dem Original erschienen sind. Die Spieler können drei zusätzliche Charaktere steuern: Momiji, Ayane und Rachel. Das Spiel enthält außerdem den „HERO PLAY STYLE“-Modus, der automatische Unterstützung in schwierigen Situationen bietet und das Spiel auch für diejenigen zugänglich macht, die sich ihre Action-Fähigkeiten noch nicht zutrauen.

Ninja Gaiden 2 Black Trailer:

Ninja Gaiden 2 Black ist JETZT erhältlich für Xbox Series X | S, PC und Playstation 5.