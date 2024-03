Disney Lorcana: Die Tintenlande ist eine sinnvolle Erweiterung für das neue Kartenspiel

Disney Lorcana hat eine neue Erweiterung bekommen. Diese hört auf den Namen „Die Tintenlande“ und bringt neben neuen Karten auch eine komplett neue Mechanik ins Spiel: Ortschaften. Eine wirklich tolle Idee, die man sich zwar bei anderen Kartensystemen abgeschaut hat, dafür aber gut in das bestehende Kartenspiel überführen konnte. Jetzt kann man viel strategischer vorgehen und schafft es, noch stärkere Decks zu bauen, mit denen man den Gegner unter Druck setzen kann. Ich glaube aber, ich nehme gerade viel zu sehr vorweg. Deswegen fangen wir noch einmal ganz von vorne an.

Disneys neues Kartenspiel

Disney Lorcana ist noch gar nicht so alt. Am 1. September 2023 erschien das erste Kapitel hierzulande und brachte uns ein neues Kartenspiel, das überraschende Tiefe bietet und dazu auch noch tolle Kartendesigns präsentiert, welche die verschiedenen Disney-Figuren in einem neuen Licht zeigen. Am 17. November ging es dann direkt weiter mit dem zweiten Set „Aufstieg der Flutgestalten“. Hier hat man viele neue Karten eingeführt und dazu neue Möglichkeiten geschaffen, spannende Decks zu bauen, die vorangegangene Karten ausgleichen oder sogar verstärken.

Lange war Disney Lorcana in den Läden ausverkauft, und man bekam nicht die Chance, die Karten in den eigenen Händen halten zu können. Nun ist dies aber weitestgehend möglich, und so bin auch ich ab dem zweiten Set in das Spiel eingestiegen. Ich war direkt überrascht, wie viel Spaß es macht, mit Freunden gegeneinander anzutreten und verschiedene Disney-Figuren auf dem Feld kämpfen zu sehen. Klar – ich habe nicht direkt alles verstanden, und ich musste mir erst von einem Freund die Regeln erklären lassen. Als ich es aber verstanden habe, konnte ich mich Disney Lorcana gar nicht mehr entziehen. Wirklich gelungen und eine tolle Konkurrenz zu den bestehenden Kartenspielen.

Die Tintenlande bringt eine neue Mechanik: Ortschaften

Auch in die Erweiterung „Die Tintenlande“ durften wir bereits vorab reinschauen. Während die neuen Karten wieder einmal mit grandiosen Artworks glänzen, schafft es Disney Lorcana mit den Ortschaften eine neue Mechanik einzuführen, die im Spiel für mehr Tiefe sorgt und auch mehr taktische Möglichkeiten erlaubt. Ortschaften kosten wie normale Karten Tinte und werden eigens auf dem Feld ausgespielt. Wenn wir nun einen Charakter an diesem Ort platzieren möchten, müssen wir wieder eine gewisse Anzahl an Tinte bezahlen. Es ist dann für den Gegner möglich, entweder die Charaktere am Ort zu zerstören oder direkt die Ortschaft ins Visier zu nehmen. Eine Taktik, die man im Auge behalten muss, da ein Ort viele Gewinnpunkte bringt und somit eine stetige Gefahr für den Gegner darstellt.

Natürlich gibt es mit der neuen Erweiterung auch viele Karten, die Effekte haben, die mit Ortschaften zusammenhängen. Es gilt also jetzt in Disney Lorcana darauf zu achten, wie man Ortschaften im Deck mit Charakteren verbindet, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wie immer bietet euch das Spiel aber auch zwei sinnvolle Starterdecks, mit deren Hilfe ihr direkt in das Kartenspiel eintauchen könnt, ohne euch erst mit dem Deckbauen beschäftigen zu müssen. Wirklich sinnvoll für alle, die eigentlich nur spielen wollen und sich nicht unnötig ins Sammeln vertiefen möchten.

Fazit zur neuen Erweiterung „Die Tintenlande“:

Die Erweiterung „Die Tintenlande“ für Disney Lorcana bringt frischen Wind in das Kartenspiel und erweitert es um eine spannende Mechanik: die Ortschaften. Die Idee, sich von anderen Kartenspielen inspirieren zu lassen, wurde geschickt in das bestehende Spiel integriert. Die Möglichkeit, strategischer vorzugehen und stärkere Decks zu bauen, verleiht dem Gameplay eine neue Dimension.

Disney Lorcana an sich hat bereits mit seinen ersten beiden Sets, insbesondere dem zweiten Set „Aufstieg der Flutgestalten“, gezeigt, dass es sich um ein Kartenspiel mit überraschender Tiefe handelt. Die Erweiterung fügt dem Spiel nicht nur neue Karten mit beeindruckenden Artworks hinzu, sondern auch eine durchdachte Mechanik mit den Ortschaften. Diese erfordert nicht nur taktisches Geschick, sondern auch die richtige Balance zwischen dem Einsatz von Charakteren und dem Schutz der Ortschaften.

„Die Tintenlande“ bieten somit nicht nur visuelle Freude, sondern auch eine erhöhte taktische Komplexität. Die Möglichkeit, Ortschaften geschickt ins Deck zu integrieren und ihre Effekte optimal mit den Charakteren zu verbinden, eröffnet neue strategische Möglichkeiten. Die Erweiterung bietet eine gelungene Herausforderung für erfahrene Spieler, während die sinnvollen Starterdecks auch Neulingen einen unkomplizierten Einstieg ermöglichen.

Insgesamt trägt „Die Tintenlande“ dazu bei, Disney Lorcana weiterhin als ein ansprechendes und facettenreiches Kartenspiel zu etablieren. Die Erweiterung verleiht dem Spiel frische Impulse und zeigt, dass Disney Lorcana sich nicht nur auf seinem bisherigen Erfolg ausruht, sondern stetig neue und interessante Elemente einführt.