Disney Lorcana: Aufstieg der Flutgestalten bringt neue und verdammt hübsche Karten auf den Markt

Kartenspiele gibt es viele auf dem Markt. Zwischen großen Marken wie Yu-Gi-Oh, Pokémon oder auch Magic: The Gathering finden neue Anwärter kaum noch Platz. Das ist schade – vor allem da mehr Konkurrenz auch die alten Karten dazu bringen würde sich immer kreativer mit neuen Systemen auseinanderzusetzen. Zum Glück versuchen es manchen dann aber doch noch, so auch Disney Lorcana von Ravensburger. Das neue Kartenspiel, welches erstmals im August 2023 erschien, setzt das Disney Universum in den Mittelpunkt und gibt uns die Macht verschiedene Prinzessin, Helden und viele mehr gegeneinander antreten zu lassen.

Nun erschien am 17. November 2023 die erste Erweiterung zu Disney Lorcana unter dem Namen Disney Lorcana: Aufstieg der Flutgestalten. In dieser gibt es unter anderem Figuren aus dem Schneewittchen Film oder dem weniger bekannten 3D-Animationsfilm Raya und der letzte Drache. Wir haben zum Release die beiden neuen Starter Decks zugesendet bekommen, welche beide jeweils 60 Karten beinhalten und euch ein Booster Pack dazulegen, mit welchem ihr euer Glück beim Ziehen von 12 neuen Karten versuchen könnt. Auch sind 11 Schadensmarker und die Spielanleitung in den Starter Decks mitinbegriffen.

So schön waren Disney-Figuren noch nie!

Mal ehrlich: Disney Lorcana war nie mein persönliches Interessengebiet, da ich eher aus dem Bereich Yu-Gi-Oh stamme. Trotzdem fand ich zumindest das Design der Karten von Anfang an hübsch und hab deswegen die Chance ergriffen, mir die Karten einmal genauer anzuschauen. Eine Möglichkeit mit den Karten gegeneinander anzutreten habe ich noch nicht gefunden, sollte ich aber dazu kommen, werde ich meine Erfahrung hierzu in einem eigenen Beitrag festhalten.

Die neuen Karten von Disney Lorcana: Aufstieg der Flutgestalten sind einfach verdammt hübsch. Ich kann nicht genau beschreiben, was es ist, aber der Zeichenstil der einzelnen Karten ist richtig charmant und glänzt mit vielen Details, sowie Posen, die jeder einzelnen Figur gerecht werden. Es hilft auch, dass der Style der Karten einheitlich gehalten wurde, sodass jedes Universum so wirkt, als könnte es in einem Crossover mit einem anderen stattfinden. Irgendwie bekomme ich das Gefühl nicht los, viele Disney-Fans werden mit diesen Karten ihre Fanfictions zur Realität werden.

Das einzige Problem was ich mit den Starter Decks und den darin enthaltenen Booster Packs habe, ist, dass sich Karten relativ schnell doppeln und man so nicht wirklich viele Varianten der neuen Erweiterung zu Gesicht bekommt. Klar – es kann sein, dass ich persönlich nur Pech hatte, aber da in den Starter Decks bereits jeweils 60 Karten enthalten sind, von denen die meisten zur neuen Erweiterung gehören, findet man eher selten einzelne neue Karten, die sich nicht mit den bereits vorhandenen doppeln. Der tägliche Kampf eines Kartenspielers.

Das nächste Weihnachtsgeschenk?

Disney Lorcana: Aufstieg der Flutgestalten bietet euch die Starter Decks zu einem Preis von 18,99€, während ein Booster Pack 5,99€ kostet. Ein normaler Preis für diese Art von Karten, weshalb ich hier nicht positiv hervorheben kann, aber auch nichts zu meckern habe. Vor allem weil ihr hier wirklich schöne Karten bekommt, solltet ihr als Disney-Fans einmal einen Blick auf die neue Erweiterung werfen, auch wenn ihr selbst entscheiden müsst, ob ihr für diesen Preis zuschlagen möchtet.

Wie bereits am Anfang erwähnt, sind die Karten bereits seit dem 17. Dezember erhältlich. Dieser Release trifft jedoch erstmal nur auf den spezialisierten Fachhandel zu. Alle anderen Händler bieten die Karten ab dem 01. Dezember an, was pünktlich zu Weihnachten gewählt wurde. Wer also noch kein Geschenk hat, kann die Disney Lorcana in Betracht ziehen Ich werde die Karten jetzt aber erstmal in eigene Hüllen packen und hoffentlich bald meinen ersten Kampf beschreiten!