Erster Teaser Trailer zu Deadpool & Wolverine verspricht das MCU zu verändern

Lange Zeit waren die X-Men kein Teil des MCU. Dies lag daran, dass die Rechte bei den 20th Century Studios lagen, welche bereits jahrelang Filme mit den Mutanten und den Fantastic Four veröffentlicht hatten. Als Disney aber das Studio aufkaufte, war schnell klar: Die X-Men werden irgendwann auch Teil des MCU werden. Nur wann? Mit Deadpool & Wolverine werden wir den ersten Film des MCU bekommen, in dem X-Men die Hauptrolle spielen. Im Trailer sehen wir bereits, wie Deadpool von der TVA gefangen genommen wird und dadurch in den offiziellen Kanon eingegliedert wird. Auch Wolverine wird immer wieder angedeutet.

So wie wir Ryan Reynolds und seine Verbindungen kennen, wird es wohl nicht bei diesen bekannten Charakteren bleiben. Wer aber sonst noch in Deadpool & Wolverine einen Auftritt haben wird, bleibt unbekannt. Der erste Teaser vom Superbowl zeigt aber jetzt schon, dass sich der neue Film nicht zurückhalten wird. Waffen, Blut und eine Menge Gewalt – wer die alten Teile gut fand, wird wahrscheinlich auch vom neuen Film begeistert sein.

Deadpool & Wolverine erscheint am 24. Juli hierzulande in den Kinos. Termine, um Tickets vorzubestellen oder eine Altersfreigabe liegen noch nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass der Film, wie auch die Vorgänger, nur für Personen ab 18 Jahren sein wird. Wir freuen uns definitiv auf Deadpools neuesten Streich und halten euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden!

Teaser Trailer zu Deadpool & Wolverine: