Mehr Chaos und eine ordentliche Menge an Pink im neuen Trailer zu Mean Girls

Am 25. Januar ist es endlich soweit, und die neue Fassung des bekannten Teenie-Klassikers Mean Girls startet hierzulande in den Kinos. Basierend auf einem Musical, welches wiederum auf einem Film aus dem Jahr 2004 basiert, der seinerseits auf einem Buch beruht (ich weiß, verwirrend), sollen wir die Geschichte komplett neu erleben. „Neu“ bedeutet hier aber nicht, dass man sich komplett von der Vorlage löst. Wer das Original kennt, soll genauso viel Spaß an Mean Girls haben wie auch neue Fans, die die Geschichte zum ersten Mal erleben. Ob das geklappt hat, können wir aber erst mit der Veröffentlichung feststellen.

Wie auch immer; nun wurde ein neuer Trailer zum Film aus der Feder von Tina Fey auf dem YouTube-Kanal von Paramount Pictures online gestellt. Dieser gibt noch weitere Einblicke in die neue Geschichte sowie einen Ausblick auf alles, was uns im Kino erwarten wird. Mean Girls zeigt hier direkt, dass man sich stark an die Vorlage gehalten hat und somit definitiv seine alten Fans begeistern könnte. Schade ist nur, dass wir noch immer nicht wirklich einen Blick auf die Musicalnummern bekommen. Sind wir aber doch mal ehrlich, so steigt die Vorfreude nur noch viel mehr.

Hier gibt es den neuen Trailer zu Mean Girls:

Zudem wurde mit der Veröffentlichung des Trailers auch eine besondere Website zu Mean Girls ins Netz gestellt, durch welche ihr selbst Teil des sogenannten Burn Books werden könnt. Die als Burn Book Generator betitelte Seite bringt euch mit einem Foto direkt in das ikonische Buch aus dem Film, welches Freundschaften zerstört und für eine Menge Chaos sorgt. Probiert es HIER doch einfach mal selbst aus!