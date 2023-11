Die neuen Mean Girls zeigen sich im ersten offiziellen Trailer

Kennt ihr noch den Film Mean Girls? Das Original erschien ursprünglich im Jahre 2004 und präsentierte in den Hauptrollen bekannte Schauspieler wie Lindsay Lohan und Rachel McAdams. Weiterhin war der Film hierzulande nicht mal als Mean Girls bekannt, sondern wurde unter dem vollständigen Namen Girls Club – Vorsicht bissig! vermarktet. 2011 gab es zwar auch eine Fortsetzung, diese würden viele aber sicherlich gerne wieder aus ihrem Gedächtnis löschen.

Jetzt aber das eigentliche Ereignis: Paramount veröffentlichte auf ihrem YouTube-Kanal nun den allerersten Trailer zum neuen Mean Girls. Dieser Film mit Reneé Rapp und Angourie Race in den Hauptrollen startet am 12. Januar 2024 in den amerikanischen Kinos und macht die Geschichte rund um Regina George einem völlig neuen Publikum zugänglich. Dabei sei aber gesagt, dass die neue Geschichte das gleichnamige Musical aus 2017 adaptiert, welches sich vom 2004 Original inspirieren ließ, welches auch wieder auf einem Buch aus dem Jahre 2002 basierte (#kompliziert).

Auf alle Fälle sehen wir im ersten Trailer verschiedene Szenen aus dem neuen Mean Girls, in welchem Regina George als Queen Bee die Schule anleitet, während Cady Heron als neue Schülerin erst noch ihren Platz finden muss. Was direkt auffällt: Als Trailermusik wurde von Olivia Rodrigo der neue Song get him back! gewählt. Sonst sieht man im Trailer eine starke Anbindung an Gen Z, gepaart mit TikTok Referenzen und dem ein oder anderen möglichen Cameo. Wir sind jetzt schon auf den Film gespannt und hoffen auf eine seichte lustige und einfach unkomplizierte Musicalkomödie.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu Mean Girls: