Mean Girls ab heute im Kino

Viele von uns sind mit diesem Film aufgewachsen: Mean Girls oder wie er hierzulande hieß, Girls Club – Vorsicht, bissig! hat für viele Jugendliche die Kindheit geprägt. Ein Film, der seine Zeit wirklich toll widergespiegelt hat und dazu auch noch richtig lustig war. Es stimmt – heute sieht man nichts mehr Besonderes im Werk von Tina Fey, man kann aber nicht außer Acht lassen, wie viel Einfluss der Film zu seiner Veröffentlichung hatte. Nun können wir die Geschichte wieder im Kino erleben. Also nicht ganz, schließlich handelt es sich beim neuen Release um ein Remake und dann auch noch um ein Musical. Kein Wunder, da die neue Fassung auf der Musicaladaption basiert, dennoch bedient sie sich an der Originalgeschichte.

Mean Girls hat seit seinem Release in Amerika bisher eher mittelmäßige Bewertungen bekommen. Trotzdem bin ich mir persönlich sicher, dass sich Fans des Originals das Remake unbedingt anschauen müssen. Ich auf alle Fälle werde mir den Film in einer Privatvorstellung anschauen, auf die ich jetzt schon lange in meinem Cineplex hin gespart habe. Jetzt sage ich aber erstmal: Steigt ein, ihr Loser, und genießt die neue Version eines alten Teenie-Klassikers, auf die sich sicherlich schon viele gefreut haben!

Trailer zum neuen Mean Girls: