Es ist wahr: Jack Black spielt Steve im Minecraft-Film

Wisst ihr noch, als bekanntgegeben wurde, dass Chris Pratt Mario im Super Mario Film von Illumination spielen soll? Die Fans sind ausgerastet und beinahe schon auf die Barrikaden gegangen, nachdem dies von Nintendo bestätigt wurde. Naja – zum Glück hat sich der Hass schnell in das Erstellen von Memes gewandelt, und dann war der Film letztendlich auch besser, als die meisten erwartet hatten. Nochmal Glück gehabt. Nun wurde aber eine neue kuriose Besetzung bestätigt: Gerade noch als Bowser Peach entführen, wird Jack Black nun Steve im Minecraft-Film spielen.

Ja, richtig gehört – Jack Black wird zu Steve in der offiziellen Adaption von Minecraft auf der großen Leinwand. Damit wird er Teil des bestehenden Casts neben Jason Momoa, Emma Myers und vielen anderen. Um was es in der Geschichte gehen soll, wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Außerdem gibt es weder ein Veröffentlichungsdatum noch einen Zeitraum, in welchem wir den Film von Warner Bros erwarten können. Auf alle Fälle zeigt Jack Black damit weiterhin Interesse an den Adaptionen von Videospielen, schließlich wird er auch als Claptrap im Borderlands-Film zu sehen sein. Welche Memes wir wohl hier erwarten können?

Hier gibt es einen Trailer zum Spiel Minecraft: