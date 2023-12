NBA 2K24 SEASON 3: NBA 2K FEIERT ZUM 25. JUBILÄUM EINEN BESONDEREN JAHRESAUSKLANG

2K gab heute bekannt, dass die Season 3 von NBA® 2K24 ab Freitag, den 1. Dezember eiskalte Crossover auf den Court bringt sowie neue Inhalte und Belohnungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W*. Alle Fans können sich auf die ’25 Days of 2K’ freuen, bei denen es bis zum 25. Dezember jeden Tag etwas Neues zu erleben gibt.

“Als allererster Cover-Athlet von NBA 2K kehre ich nun nach 25 Jahren zurück. Damals hätte ich nie gedacht, wie sehr unsere Wege verknüpft sein würden. Es ist eine große Ehre, von Anfang an Teil dieses weltweiten Phänomens zu sein. NBA 2K inspiriert auch weiterhin Generationen von Fans und Spieler:innen und prägt nachhaltig die Basketball-Welt.” – Allen Iverson

In NBA 2K24 Season 3 können die Fans zum Jahresausklang Sonne mit dem Hall of Famer Allen Iverson tanken. Iverson kehrt mit seinen cleveren Guard-Taktiken, seinem breiten Arsenal an Handles, seiner Agilität und unglaublichen Athletik auf den virtuellen Court zurück, um in NBA 2K24 neue Belohnungen zu verteilen und die Winterfesttage einzuläuten.

Außerdem gibt es folgende Updates in NBA2K24

Die 25 Days of 2K sind ein ganz besonderer Festtags-Countdown zu Ehren des 25. Jubiläums von NBA 2K. Vom 1. bis zum 25. Dezember 2K vergibt 2K Kabinen-Codes für Meine KARRIERE und Mein TEAM mit Jubiläumskarten, die Erinnerungen an NBA 2K21, 2K18, 2K9 und sogar an die erste Ausgabe von NBA 2K aufleben lassen, sowie Spezialevents und mehr!

Das In-Season-Turnier hat für jede Menge Spannung und Begeisterung zum Start der NBA-Saison 23-24 gesorgt und NBA 2K24 bringt all das auf den virtuellen Court. Season 3 bringt City-Edition-Trikots für jedes Team und für New-Gen-Konsolen auch die spektakulären Courts des NBA Cup in Meine KARRIERE und Meine NBA.

Mein TEAM enthält in Season 3 die ersten Pink Diamond-Spielerkarten in NBA 2K24 mit einem Pink Diamond Jimmy Butler der Stufe 40, einem Pink Diamond Kevin Garnett und einem Pink Diamond Hakeem Olajuwon. Ebenfalls zum ersten Mal bringt Season 3 40 Spielerkarten, eine für jede Stufe, mit Hall of Famern, MVPs, All-Stars, Rookies of the Year und Community-Lieblingen anlässlich des 25. Jubiläums von NBA 2K. Ausführliche Details gibt es im Season Playbook von Mein TEAM.

Meine KARRIERE verbreitet in Season 3 Festtagsstimmung mit Lichtern, Schneemännern und weiterer winterlicher Deko. Von Stufe 1 an erhalten die Spieler:innen ein T-Shirt und einen Basketball im Season 3-Stil, die Chance auf Wurfanzeigen, 2XP-Münzen, eine Allen-Iverson-Frisur, Floor Setter, geboostetes Zubehör, Ball Trails, ein Pocket-Bike und Emotes bis hin zur Chance auf ein Stufe-30-Maskottchen-Kostüm. Wer Stufe 40 erreicht, wird in der New-Gen-Version mit einem goldenen Floor Setter belohnt, auf Current Gen erhält man einen Extra-Abzeichen-Punkt.

The W* bringt saisonale Belohnungen wie ein Aliyah Boston-Trikot, eine Mein TEAM Mystic-Trikot-Karte, eine Mein TEAM Air Deldon-Schuh-Karte, 2KBreakthrough-Skins, Bekleidungs-Bundles, ein Lisa Leslie Historic-T-Shirt sowie wöchentliche Belohnungen wie ein Nneka Ogwumike-Heroine-Trikot, Team-Beschleuniger-Boosts, Team-Widerstandskraft-Boosts, ‘Helfende Hände’-Boosts, Spieler-Boosts und mehr.

Mit dem Season Pass** gibt es in jeder Season sogar noch mehr Belohnungen zu holen. Im Season 3 Pro und Hall of Fame Season Pass gibt es eine Diamond Allen Iverson-Spielerkarte, ein Allen Iverson Season 3 Mein TEAM-Pack samt einer HOF ‘Handles for Days’-Plakette und einer Diamond-Schuh-Karte mit einem typischen Iverson-Kick, insgesamt 45.000 VC, Skill-Boosts, Gatorade-Boosts, einen exklusiven animierten Helm, ein Neon-Pocket-Bike, ein Pro Pass Weihnachtsmann-Kostüm und eine Pro Pass Pink Diamond-Jimmy Butler-Karte.

Ausführliche Details zur Season 3 von NBA 2K24 gibt es im aktuellen Courtside Report. NBA 2K24 ist für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

NBA 2K24 wird von Visual Concepts entwickelt und hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren.

