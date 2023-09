In einem Interview mit IGN im Jahr 2018, hat Adi Shankar, Producer vom Netflix Anime Castlevania, kündigte er an, dass er an einem neuen Devil May Cry Anime arbeiten würde. Nach fünf Jahren kommt der erste Teaser.

DMC kehrt in animierter Form zurück

Im NetflixDrop1, ein virtueller Showcase für die nächsten animierten Serien von Netflix, sehen wir den ersten Teaser für die Serie. Der Direktor der Spiele-Serie, Hideaki Itsuno, überschaut das Projekt.