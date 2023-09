Erster richtiger Trailer zum Disney Film Wish steckt jetzt schon voller Magie

Nicht alle Filme von Disney wollen in letzter Zeit zünden. Strange World war ein kompletter Ausfall und auch Produktionen von Pixar, wie Elemental, haben am Box Office total versagt. Trotzdem wird jeder neue Film des amerikanischen Großkonzerns sehnsüchtig erwartet. Der wohl letzte große Erfolg von Disney selbst war der Familienfilm Encanto, welcher nicht nur eine mitreißende Geschichte auf die Bildschirme zauberte, sondern auch mit seinen Musicalnummern für eine Menge Ohrwürmer sorgte. Nun wagt sich Disney an das nächste große Projekt mit Musikeinlagen: Wish.

Zu diesem wurde jetzt ein erster vollständiger Trailer veröffentlicht. In diesem bekommen wir erste Einblicke in den neuen Disney Film. Zwar gab es schon vor längerer Zeit einen Teaser, dieser war aber noch recht mager und ohne viel Kontext.

Wish erzählt die Geschichte eines 17-jährigen Mädchens namens Asha. Zuhause im Königreich von Rosas auf der Iberischen Halbinsel erfährt das Mädchen, dass ihr Herrscher King Magnifico, welcher die Wünsche der Bewohner erfüllen kann, nur eben jene Wünsche erfüllt, welche dem Königreich zugutekommen. Alle anderen bekommen ihren Wunsch nicht erfüllt. Asha fleht für Gerechtigkeit und wird mit einem gefallenen Stern mit dem Namen Stern beschenkt, welcher auch Wünsche erfüllen kann. Gemeinsam kämpft Asha mit Stern für eine bessere Zukunft im Königreich und hofft dem Bösen Einhalt gebieten zu können.

Im ersten richtigen Trailer zu Wish wirkt die Animation bereits etwas anders als in vorherigen Projekten. Die matten Farben gepaart mit leichten Outlines wirken, wie aus einem Gemälde und so ist zu hoffen, dass sich Disney vielleicht mal etwas von seinem üblichen Stil entfernen wird. Wish erscheint hierzulande am 30. November exklusiv im Kino. Ein Disney Plus Release ist zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.

Hier gibt es den vollen Trailer zu Wish: