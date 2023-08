Kommentar – Playstation Plus wird teurer – Sony wird langsam unverschämt

Alles wird teurer und Sony geht den Weg unverblümt mit und bittet Gamer zur Kasse. Playstation Plus wird laut Sony aber nur deshalb teurer um den Spielern Mehrwertvorteile oder hochwertige Spiele anbieten zu können? Ernsthaft? Was war das dann vorher – nur ein Abo mit Low Budget Games oder einfach nur ein zusammengewürfelter Mix aus irgendwelchen Spielen die eh keiner mehr spielt? Das Gute ist: Jeder kann selbst entscheiden ob er so ein Abo braucht oder nicht – aber ständige Preiserhöhungen sorgen sicherlich nicht für mehr Mitglieder.

Satte 32 Euro mehr für die Playstation Plus Premium Variante

Die Preise steigen zwar nur bei einem 12-Monats Abschluss, haben es aber dennoch in sich. So steigt die Essential Variante von 59,99 € auf 71,99 €, die Extra Variante von 99,99 € auf 125,99 € und die Premium Variante sogar von 119,99 € auf 151,99 €. Das sind unglaubliche 32 Euro mehr. Doch bietet Sony dafür wirklich hochwertige Spiele oder echte Blockbuster? Das bleibt abzuwarten.

Ich bin der Meinung das der Playstation Plus Service überteuert ist und sich nicht lohnt. Aber wie gesagt das muss jeder für sich selbst entscheiden – ich werde mein Abo definitiv nicht verlängern und werde dann auch nicht wirklich was vermissen. Schade Sony aber langsam aber sicher werdet ihr ein wenig unverschämt. Was haltet ihr denn von der Preiserhöhung ? Findet ihr das in Ordnung? Sagt es uns in den Kommentaren – wir sind gespannt auf eure Meinungen.