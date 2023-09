Warum viele Indie Entwickler einen Youtube-Kanal starten

Youtube ist neben Facebook, Instagram, Tiktok und Twitter einer der größten Content-Plattformen der Welt. Gerade im Bereich Video-Content strahlt Youtube nur von Zuschauern. Die Zahlen sprechen für sich. Laut der Webseite backlinko.com schauen Zuschauer weltweit mehr als 1 Milliarde Stunden per Tag. Facettenreich ist Youtube auch noch. Man findet von Lehrvideos für beispielsweise Mathe, bis hin zu Katzenvideos und Musikvideos alles. Natürlich sind darunter auch Indie-Developer Content miteingeschlossen.

Viele bekannte Namen in der Indie Szene

Jedes Jahr entdecke ich zahlreiche neue Youtube Kanäle, die über das Entwickeln von Indie-Spielen reden. Namen wie Thomas Brush, Goodgis, Dani, Blackthornprod und Jonas Tyroller sind nur einige berühmte Namen in der Indie-Szene. Die Liste geht weiter und weiter. Neben Game Devlogs, also kleine Berichte, was in den Spielen neues entwickelt wurde(meistens in sehr unterhaltsamer Weise dargestellt) laden viele Indie Developer Tipps und Tutorials hoch. Es bleibt die Frage, warum laden so viele Indie Entwickler Youtube Content hoch?

1) Reichweite

Egal wie gut dein Spiel ist, wenn es niemand kennt, wird es niemand kaufen. Mit dieser Realität müssen sich sehr viele Indie Entwickler auseinandersetzen. Aus diesem Grund müssen Spieleentwickler einen Weg finden, ihr Spiel an ihre Zielgruppe zu bringen. Das erreichen viele durch regelmäßiges Uploaden vom Fortschritt und Features des Games auf Social Media Platformen wie Twitter, Instagram und Tiktok. Aber auch mit Youtube kann man eine sehr große Zuschauerschaft erreichen. Ein Youtube Kanal braucht sehr lange, um zu wachsen, und meiner Meinung nach sollte man seinen Youtube Kanal nicht nur mit Devlogs befüllen, da viele Zuschauer sich vorerst für das Spiel gar nicht interessieren. Wenn man aber sein persönliches Branding mit Youtube aufbaut und interessanten Content liefern kann gepaart mit Devlogs, kann Youtube ein sehr wichtiges Werkzeug werden, um sein Branding und seine Spiele an potenziellen Käufern zu bringen.

2) Tutorials

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, alle Indie Entwickler, die auf Youtube hochladen, sind nur auf Reichweite aus. Das ist eher im Gegenteil so. Zuschauer merken ziemlich schnell, wenn man Youtube Videos nur hochlädt, um mehr Geld zu machen. Sehr viele Spieleentwickler sowohl Indie als auch AAA-Entwickler interessieren sich eher weniger für das Geld, sondern wollen andere Entwickler mit Wissen bereichern mithilfe von Tutorials, Tricks und Tipps. Youtube ist auch eine ausgezeichnete Plattform, um etwas Neues zu lernen. Gerade im Bereich Gamedev gibt es meiner Meinung nach noch viel zu wenig Content. Die größte Schwierigkeit ist, wenn man während des Entwickelns auf ein Problem stößt, was man selbst nicht lösen kann. Häufig wendet man sich dann zu Youtube, um zu sehen, ob jemand dieses Problem bereits gelöst hat und erklären kann, wie man es beheben kann. Umso frustrierender ist es, wenn man dann stundenlang auf Youtube nach einem Video suchen muss und trotzdem nichts Hilfreiches findet, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war beim Spieleentwickeln.

3) Entertainment

Natürlich gibt es auch sehr viele Entwickler, die nicht nur aus Wissensweitergabe Videos erstellen, sondern auch um andere Menschen zu unterhalten oder selbst Spaß zu haben. Wie schon gesagt, macht das Entwickeln von Spielen an sich schon sehr viel Spaß, umso besser ist es, wenn man es mit anderen teilen kann. Nicht unhäufig findet man Youtuber, die ihren Content mit interessante Challenges und Herausforderungen befüllen. Challenges wie zum Beispiel „Ich erstelle ein Spiel innerhalb von 2 Tagen“. Oder Wusstest du, dass man einen echten voll funktionsfähigen 32 bit-Computer, den man selber programmieren kann, in Terraria bauen kann? Ich wusste das nicht, jedoch hat ein Youtuber mich vom Gegenteil überzeugt. Der Youtuber namens „From Scratch“ hat 600 Stunden benötigt, um einen Computer in Terraria zu bauen, wo man Pong darauf spielen kann. Wenn das nicht mal eine Herausforderung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin immer noch sehr erstaunt darüber und das ist nur eines der wenigen Projekte, die es auf Youtube gibt. Für mich als Zuschauer war es sehr unterhaltsam, den Entwickler dabei zuzusehen, wie er etwas, was man für unmöglich hält, selbst baut. Gerade Challenges und Herausforderungen kommen bei Zuschauern sehr gut an. Allein das Video von „From Scratch“ „hat 1,6 Millionen Aufrufe.

Gleichzeitig sind solche Challenges auch ein interessanter Weg, seine Fähigkeiten zu verbessern und seinem Gamedev-Journey einen frischen Wind einzuhauchen.

4) Neue Chancen

Das mag zwar kein Hauptgrund sein, es ist aber definitiv eine Folge, wenn man einen Youtube Kanal pflegt. Man trifft auf Chancen, die man sonst nie erhalten würde. Man kann zum Beispiel andere berühmte Youtuber treffen und mit ihnen zusammenarbeiten. Zum anderen kann man auch zu populären Podcasts wie zum Beispiel der „Gamedevpodcast“ oder zu beliebten Konferenzen wie „GDC“ eingeladen werden, um dort einen Vortrag zu halten.

Schlusswort

Youtube ist wie schon erwähnt eines der beliebtesten Plattformen der Welt. Man kann mit Youtube sich eine sehr große Zuschauerschaft zulegen, die einem in seinem Indie Game unterstützen. Außerdem bietet Youtube eine hervorragende Plattform, um für andere Menschen Tutorials und Tricks zu zeigen. Des Weiteren ist ein häufiger Grund, dass Indie Entwickler einen Youtube Kanal erstellen, die Herausforderung und das Entertainnment, was man anderen Zuschauern bieten kann. Spiele entwickeln macht Spaß und es ist deutlich lustiger, wenn man es mit anderen teilt und wer weiß, vielleicht ergibt sich durch den Youtube Kanal vielfältige Möglichkeiten, die man sonst nicht erhalten würde.

Ich hoffe Euch hat mein Artikel gefallen. Natürlich gibt es auch Gründe, warum ein Youtube Kanal als Indie Entwickler zu eröffnen, doch keine gute Idee ist. Das findet Ihr dann in meinem nächsten Artikel.