Legends of Runeterra beeindruckt mit Redesign von Janna

Ein weiteres Mal schafft es Legends of Runeterra einen aus League of Legends bekannten Champion erfolgreich neu zu erfinden: Nachdem vor kurzem Nilah zusammen mit der Erweiterung “Reise des Schicksals: Aufbruch” angekündigt wurde, gab es viele Theorien darüber, welche anderen Champions noch mit ihr in Riot Games’ Kartenspiel auftreten werden. Nur zwei Tage später gibt es auch schon eine Antwort mit dem neuen Trailer für Janna.

Besonders auffällig ist dabei ihr neues Erscheinungsbild. Janna ist einer der ältesten Champions in League of Legends und ihr ursprüngliches Design hat sich seit 2010 wenig geändert. Die schlicht weiße (und sehr minimalistische) Kleidung ist dabei nicht der interessanteste Versuch, sie in Szene zu setzen. Die in der Luft wehenden Quasi-Luftschlangen helfen zwar dabei, ihre Verbindung zu Wind darzustellen, aber das Alter des Designs ist schwer zu leugnen.

Ihre Aufmachung in Legends of Runeterra geht die Sache ganz anders an. Der weiße Bikini wurde durch ein neues Outfit ausgetauscht, das genau wie ihr Stab gold und smaragdgrün gestaltet ist und somit mehr an ihre Herkunft ingame als Legende aus Shurima erinnert. Die wehenden Enden der Kleidung sind transparent und ersetzen die Luftschlangen von zuvor. Jannas aufgestellten Haare bleiben, aber die Krone wurde durch schwebende Kristalle ausgetauscht, die ähnlich auch in den Stab integriert sind.

Zudem erscheint sie in einem Artwork, das Janna umgeben von Kindern in Zhaun zeigt und ihre Bedeutung als Beschützerin für die Leute dort unterstreicht. Ihre Lore kommt hier also auch deutlich besser herüber als im eher nichtssagenden alten Splashart.

Aber wenn ihre Rolle als Göttin im Level-1-Art noch nicht klar genug ist, legt ihr Level-2-Design tüchtig nach. Ihr menschliches Aussehen wird hier aufgegeben, um ihr Federn, Flügel und andere Elemente eines Vogels zu geben. Über ihrem Kopf erscheint nun ein Wirbelwind, der den Platz ihrer Haare übernimmt, und ein goldener Bogen vermittelt die Göttlichkeit, indem er eine übergroße Krone bildet.

So tritt sie auf, während sie im Bild Tentakel vom Ozean bekämpft, die eventuell etwas mit Nilahs Abenteuern in der neuen Erweiterung zu tun haben. Das mächtigere Erscheinungsbild wird also direkt im Kampf gezeigt, sodass ihre andere Seite als Beschützerin klar wird.

Alles in allem ist das Redesign dem Konsens der Community nach ein voller Erfolg und zeigt, wie sich das Designteam bei Riot Games in der Zeit seit Jannas damaligem Release verbessert hat.

Auch das Gameplay mit Janna wurde mit dem Trailer offenbart: Sie nutzt beim Ausspielen das neue Schlüsselwort “Updraft”, das Karten aus der Hand ins Deck mischt und ihre Kosten verringert. Außerdem verringert sie die Kosten neu gezogener Karten für die Runde. Sobald 6 Karten mit reduziertem Kosten gespielt wurden, levelt sie, wird ungreifbar und zieht jede Runde eine weitere Karte.

Der Fokus liegt bei ihr also auf “Mana-Cheating”, indem Karten gezogen und direkt günstiger gespielt werden. Zusammen mit Nilahs neuen Karten, die das Ziehen von noch mehr Karten pro Zug ermöglichen, könnte hier also eine neue Meta entstehen, die etwas an Twisted Fate vor seiner Rotation erinnert.

Die neue Erweiterung “Reise des Schicksals: Aufbruch” von Legends of Runeterra erscheint am 13. September und ist auf PC, iOS und Android gratis spielbar.