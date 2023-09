Der neue Ghibli Film – Erster Trailer zum Film „The Boy and the Heron“

Der US-amerikanische Publisher GKIDS veröffentlichte am 6.September einen ersten Trailer zum neuen und letzten Ghibli-Film:„The Boy and the Heron“ oder auch „How do you Live“ genannt. Den Trailer könnt ihr euch weiter unten im Artikel ansehen.



Der Film wurde unter der Leitung von der Anime-Legende und Regisseur Hayao Miyazaki („Prinzessin Mononoke“) im Studio Ghibli produziert, wofür er extra aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist. Für die musikalische Unterstützung ist Joe Hisaishi („Chihiros Reise ins Zauberland“) verantwortlich.

Ghibli Filme sind in Japan absolut erfolgreich

„The Boy and the Heron“ (jap.:“Kimitachi wa Dou Ikiru ka“) ist ein 124-minütiger Film welcher am 14. Juli 2023 in den japanischen Kinos anlief und bislang über 7,7 Milliarden Yen einnehmen konnte. Er befindet sich bereits auf Platz 22 der erfolgreichsten Anime-Filme in Japan. Wann er in Deutschen Kinos anlaufen wird ist bisher unklar! Die Handlung in diesem Ghibli Film basiert lose auf einem Roman von Genzaburou Yoshino aus dem Jahr 1937.

Der Erfolg von Studio Ghibli: Seit der Gründung durch die Filmemacher Hayao Miyazaki, Isao Takahata und Produzent Toshio Suzuki im Jahr 1985, erschienen bis heute über 20 Filme, darunter Features, Kurzfilme und ein Fernsehfilm. Am beliebtesten vermutlich: Chihiros Reise ins Zauberland. 2002 gewann er sogar den Oscar für den besten Animationsfilm und das als allererster nicht westlicher Film. Bis 2020 war Chihiros Reise ins Zauberland auch der kommerziell erfolgreichste japanische Film, ehe ihn „Demon Slayer – Mugen Train“ ablöste. Außerdem hat Ghibli mittlerweile sogar ein eigenes Museum und seit 2022 auch einen Freizeitpark.