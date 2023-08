gamescom 2023 – Outcast Tales: The First Journey

Outcast Tales: The First Journey (Entwickelt von Hardlane Studio)

Natürlich haben wir uns auch dieses Jahr wieder auf den Weg nach Köln gemacht, um die Gamescom 2023 zu besuchen. Wir haben den Publisher Critical Reflex besucht und uns ein paar von seinen neuen Spielen angeschaut.

Outcast Tales: The First Journey ist ein rundenbasiertes taktisches Roguelite, in dem sich die Gruppenmitglieder zanken oder zusammenschließen können. Wähle deine Klassen UND Persönlichkeiten und kämpfe in der postapokalyptischen Wüste gegen Feinde und die Meinung der anderen.