gamescom 2023 – Astronimo startet im September in den Early Access

Lust auf ein Jump’n’Run Abenteuer im Weltall? Dann könnte Astronimo genau das richtige für euch sein! Der kooperative Puzzleplattformer aus dem Hause Coatsink, zeigte sich mit einem neuen Trailer auf der Gamescom. Hier erleben wir die Vielfältigkeit des Spiels und sehen, wie eine Horde Astronauten versucht, die verschiedensten Rätsel zu lösen. Das noch nicht genug, wurde auf der Messe in Köln auch direkt der Start des Early Access bekanntgegeben. So erscheint Astronimo am 27. September 2023 auf Steam und wird bereits einen großen Teil des fertigen Spiels beinhalten. Die Early Access Phase dient dem Spiel in erster Linie Bugs zu fixen, Planeten hinzuzufügen und andere Inhalte nachzuliefern. Das grobe Spiel soll jedoch bereits in einer fortschrittlichen Fassung enthalten sein. Ob es eine Version für anderen Plattformen geben wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

In Astronimo erkundet ihr gemeinsam mit bis zu 3 Spieler verschiedene Planeten. Egal ob lokal oder online gilt es verschiedene Rätsel zu lösen und verrückte Bauten zu erschaffen, mit denen ihr einen Weg findet, mit euren Astronauten nach Hause zu kommen. Planeten wollen aber nicht nur erkundet werden, sondern auch von euch in einem Editor erbaut. Diese Bauten können dann auch im Workshop geteilt und euren Freunden zu Spielen bereitgestellt werden. Welche verrückten Bauten werdet ihr mit der Welt teilen?